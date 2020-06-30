В Ленобласти на трассе полностью сгорел туристический автобус

Во Всеволожском районе Ленинградской области сгорел туристический автобус. Люди при этом не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

ЧП произошло во вторник в половине одиннадцатого утра на 25-м километре Новоприозерского шоссе на трассе "Сортавала". Судя по видео, огонь начался в моторном отсеке. Возгорание пытались сбить огнетушителями, но ничего не получилось.

Горящий автобус, стоящий на обочине дороги, объезжали автомобили. Пока прибыли пожарные, автобус выгорел почти полностью.