В Петербурге оборудован инновационный переезд

На участке Санкт-Петербург - Бусловская на Октябрьской железной дороге действует первый в России инновационный переезд. Он расположен на железнодорожном переезде 56 километр, что на перегоне Рощино - Зеленогорск. Работы проводились в 2018 году в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД". Различные технические средства внедряют на железной дороге по всей стране, но полный комплекс пока установлен только на 56 километре.

В следующем году на участке Санкт-Петербург — Бусловская появятся еще двадцать подобных инновационных переездов. Фото: Архив ОЖД

Для повышения уровня безопасности и исключения влияния на работу "человеческого фактора" на переезде реализована технология автоматической подачи извещения о приближении скоростного поезда на расстояние до 20 километров и закрытия переездных шлагбаумов.

На стойках переездных светофоров установлено табло обратного отсчета времени, которое информирует водителей, приближающихся к железнодорожному переезду, о времени до его закрытия.

В тестовом режиме включена система контроля свободности зоны переезда от транспортных средств. С помощью высокочастотных датчиков система распознает посторонние предметы в контрольной зоне переезда. При их обнаружении светофоры, установленные вдоль железнодорожного пути, автоматически загораются красным. В то же время локомотивный светофор, находящийся внутри кабины, также загорается красным светом. В этот момент локомотив автоматически начинает снижать скорость и тормозить. Со светофором синхронизирован индикатор занятости переезда, расположенный на рабочем месте дежурного по переезду.

Кроме того, система контроля занятости переезда включает в себя и формирование автоматического оповещения локомотивных бригад о включении заградительной сигнализации. Машинисты получают сигнал тревоги, причем система сразу предупреждает их, на каком километре находится препятствие.

На посту дежурного по переезду установлена система бесконтактного управления из одного релейного шкафа всеми устройствами, расположенными на переезде: шлагбаумами, устройствами заграждения и противотаранными устройствами. При отключении фидеров питания переезд может работать не менее восьми часов. В это время в рабочем режиме также находятся системы удаленного мониторинга и контроля по любым каналам связи, включая оптоволоконные. В щиток встроена система технической диагностики с архивацией данных.

Кроме того, дежурный по переезду носит на руке интерактивный браслет, информирующий его о приближении поезда. Система работает на базе глобальной спутниковой навигации. Связь обеспечивается на расстоянии до 3,5 тысячи метров. Браслет также обеспечивает контроль физического состояния дежурного работника и в случае фиксации слишком долгого отсутствия движения информирует о подобном факте. Такая система позволяет в случае, если с дежурным что-то случилось, например, прихватило сердце, оперативно оказать сотруднику медицинскую помощь. Также такая система позволяет в непрерывном режиме обеспечивать безопасность переезда.

В следующем году на участке Санкт-Петербург - Бусловская появятся еще двадцать инновационных переездов. Сейчас проходят проектно-изыскательские работы. В рамках инвестпроекта "РЖД" все 20 переездов оборудуются системой автоматической передачи информации, они позволят получать данные о приближении скоростного поезда на переезд на расстоянии до 20 километров. На переездах 59 км и 108 км устанавливают устройства распознавания предметов в зоне переезда, табло обратного отсчета времени до закрытия переезда и оповещения о включении заградительной сигнализации на бортовые устройства локомотивов.

Различные технические средства внедряют на железной дороге по всей стране, но полный комплекс пока установлен только на 56 километре

Также в этом году проходят проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению двух переездов на станции Чудово-Московское и переезда 17 километр станции Славянка, а также двух переездов, расположенных на перегоне Дача - Заневский Пост. Работы по монтажу планируется начать в 2021 году. На переездах также будут установлены табло обратного отсчета времени до закрытия железнодорожного переезда, речевой информатор для передачи информации о включении заградительной сигнализации локомотивной бригаде, светофоры переездные и заградительные со светодиодными светооптическими системами, а также акустические извещатели повышенной надежности. Так, в случае отказа первого извещателя включается резервный.

Сейчас на территории Октябрьской железной дороги эксплуатируется 1390 железнодорожных переездов, из них 250 обслуживаются дежурными работниками, а 1056 оборудованы автоматической переездной сигнализацией. Все железнодорожные переезды, обслуживаемые дежурными работниками, имеют заградительную сигнализацию, электроосвещение, радиосвязь с дежурными по станциям. На 178 переездах введены устройства заграждения. В границах Санкт-Петербурга расположено 115 переездов.

Движение на Октябрьской железной дороге интенсивное, и внимание к оборудованию переездов вполне понятно. Тормозной путь для состава, следующего на скорости 80 километров в час, составляет порядка одного километра, для высокоскоростных поездов этот показатель еще выше.

Работники железной дороги регулярно фиксируют попытки водителей проехать через закрытый переезд на запрещающий сигнал светофора.

Несмотря на то что железнодорожные переезды оборудованы автоматическими шлагбаумами, некоторых автолюбителей не останавливают даже они.

Поэтому на переездах часто устанавливаются так называемые устройства заграждения переезда (их называют УЗП). Такая конструкция предназначена для предотвращения несанкционированного въезда автотранспортного средства на переезд при закрытом шлагбауме. УЗП представляет из себя комплект из четырех металлических поднимающихся плит, они перекрывают движение и въезд на переезд. В то же время при блокировке автомобиля на самом переезде система позволяет проехать через УЗП путем прижатия плиты весом автомобиля. Это достигается за счет работы датчика плит ДТРО, он устанавливается рядом с плитами. Если датчик фиксирует, что на переезде остался автомобиль, подача питания с привода отключается и машина может уехать с опасной зоны.

Также переезды часто оборудуются противотаранными устройствами (сокращенно ПТУ). Это барьер, который в принципе не позволяет выехать на переезд. Масса ПТУ превышает 4,5 тонны, оно способно выдержать даже нагрузку фуры. Сейчас такие устройства установлены на участках скоростного и высокоскоростного движения Москва - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Бусловская.

Важно

Как вести себя на переезде

* Перед въездом на железнодорожный переезд, чтобы избежать остановок на рельсах (так как это создает дополнительную опасность), водитель должен включить пониженную передачу, соответствующую данной скорости.

* Если впереди едет другой автомобиль, водитель должен соблюдать такую дистанцию, чтобы можно было переехать через рельсы без остановок, даже в случае, если следующая впереди машина остановится. Если такого отрезка свободного пути нет, то надо подождать с въездом на переезд, пока дистанция между автомобилями не увеличится.

* Пересекать железнодорожный переезд следует под прямым углом и по возможности быстрее. Не пытайтесь перескочить рельсы под углом, вы можете потерять управление, особенно в условиях недостаточной видимости. Следует также помнить, что в некоторых случаях поезда могут двигаться одновременно по двум путям в одном и том же направлении.

* Если на переезде заглох двигатель и его не удалось завести в течение 10-15 секунд, то надо немедленно высадить пассажиров, включить аварийную сигнализацию и принять меры для того, чтобы убрать автомобиль с переезда. Если есть дежурный по переезду, сообщить ему.

* Если автомобиль не удалось убрать с переезда, то необходимо одного помощника послать в одну сторону, а другого - в другую. Если попросить некого, то водителю нужно самому бежать в сторону худшей видимости и при появлении поезда подавать машинисту сигнал остановки. Сигнал - это вращения красным флажком или ярким предметом в руке, а ночью - красным фонарем.

* Если вы сами остались на переезде, то нужно подавать сигнал бедствия, один длинный и три коротких гудка. При этом надо действовать быстро и принимать все меры, которые могут помочь убрать автомобиль с переезда.

* Будьте готовы покинуть автомобиль в любой момент, разблокируйте двери. При появлении в видимости поезда немедленно выходите из машины и уходите с переезда.