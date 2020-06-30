В Петербурге разрешили работу музеев

В Петербурге с 6 июля наступает очередной этап снятия ограничений. В городе смогут открыться государственные музеи и галереи, об этом сообщает администрация Северной столицы.

Правда, посетителям стоит быть готовыми к ряду ограничений. Так, в кассовых зонах будут установлены защитные экраны. Музеи должны обеспечить четкую маршрутизацию, не допускать встречных потоков. Это означает, что входить посетители будут через одну дверь, а выходить - черед другую.

Можно проводить экскурсии, но в группах должно быть не более пяти человек, все участники, включая экскурсовода, обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Меняются правила применения аудиогидов. Можно будет использовать только одноразовые наушники, при этом сами аппараты после каждого посетителя должны проходить обязательную дезинфекцию.

Все эти послабления касаются только государственных учреждений культуры. Негосударственые музеи 6 июля открыться не смогут.

Помимо музеев, с 6 июля в Петербурге вновь заработают фитнес-клубы, но только отдельно стоящие. Фитнес-клубы в торговых центрах по-прежнему будут закрыты. Также разрешается работа негосударственных бань и саун, правда, открыты будут только помывочные зоны.

Дополнительные послабления вводятся и для непродовольственной розницы. В частности, теперь могут работать все магазины, независимо от площади, главное, чтобы они имели отдельный вход.

Но торговые центры по-прежнему в обычном формате функционировать не смогут. Также остаются закрытыми кафе (за исключением летних веранд), не работают пока и салоны красоты.