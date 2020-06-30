В Петербурге создан робот для нейрохирургии

Скоро в российских клиниках появится первый отечественный роботизированный комплекс для нейрохирургических вмешательств. Комплекс разработан совместно с медиками Института мозга человека РАН им. Н. П. Бехтеревой, он предоставит нейрохирургам новые возможности в проведении операций.

- Тема диверсификации предприятий ВПК была поднята на государственном уровне. Одно из гражданских направлений, в которых высокие технологии были бы максимально востребованы, - медицина. Поэтому в 2018 году руководством завода было принято решение возобновить работы по созданию медтехники. Именно возобновить, так как 20 лет назад концерном было разработано и выпущено около двух десятков стереотаксических манипуляторов для нейрохирургии. Системы назывались "Ореол", и они поныне используются в ведущих клиниках страны. Поэтому было логичным совершенствовать это направление, - пояснил Виктор Бондаренко, руководитель предприятия, на котором начат выпуск комплекса.

Робот - это ассистент хирурга для малоинвазивных операций. Под управлением врача робот позволяет попасть точно в цель и доставить инструмент в нужную область мозга. (Вмешательство при этом идет через небольшое отверстие в кости.) Вся информация о том, что происходит во время операции, выводится нейронавигационной станцией на экраны с 3D-изображением. То есть хирург видит полную картину и принимает решение. При роботизированной операции вероятность человеческой ошибки сводится к минимуму. "Рука" робота не дрогнет. Области применения робота разные, но прежде всего он предназначен для лечения новообразований.

Робот позволяет попасть точно в цель и доставить инструмент в нужную область мозга

Что касается криогенного деструктора, то с его помощью можно заморозить патологические очаги мозга (например, опухоли). Криодеструктор охлаждает ткани до минус 82 градусов. Именно такая температура нужна для уничтожения патологического участка, причем точка "холода" появляется только на самом кончике криозонда. То есть нет опасности повреждения окружающих тканей. Опухоль уничтожается за секунды.

Важно, что для работы криодеструктора нужна только электроэнергия. Наряду с этим ученые предусмотрели возможность использования резервного способа охлаждения рабочей жидкости с помощью сухого льда.

Сейчас завершается этап изготовления уже серийных образцов. В июле-августе начнутся лабораторные испытания криогенного деструктора. На сентябрь запланировано начало испытания стереотаксического манипулятора. После согласований с Росздравнадзором начнется этап клинических исследований в нейрохирургических стационарах.

- У нового комплекса три главных преимущества: сокращение времени на операцию, снижение вероятности ошибок, облегчение труда хирурга. Что касается криогенного деструктора, то с его помощью хирург может очень точно настроить параметры криовоздействия. Это ювелирная точность. В нейрохирургии это имеет принципиальное значение, - отметил Андрей Холявин, заведующий лабораторией стереотаксических методов Института мозга человека.

Разработки ведутся за счет собственных средств концерна. Инвестиции в проект составили более 40 миллионов рублей. Готовое оборудование обойдется российским стационарам в разы дешевле импортных аналогов. Стереотаксический манипулятор и криогенный деструктор будут производиться в Петербурге. На первом этапе объем поставок может составить 30 комплексов.