В Павловском парке Петербурга сократили часы бесплатного посещения

Администрация петербургского музея-заповедника "Павловск" сообщила об изменениях порядка работы. Теперь бесплатный вход в парк осуществляется не с 19.00, как это было раннее, а с 2100. При этом сам парк закрывается в 23.00.

Посетителей расстроили новые правила. В официальном сообществе музея-заповедника "Вконтакте" пользователи оставляют недовольные отзывы. Особенно оказались расстроены жители Павловска, для которых парк является главным местом отдыха.

Стоит отметить, что сам парк открылся только с 28 июня. Посетителей сюда пускают только в масках и перчатках, а обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции.

Справка "РГ"

Павловский парк - это пейзажный парк в составе музея-заповедника "Павловск". Находится парк в долине реки Славянки в городе Павловске под Санкт-Петербурге. Музей-заповедник площадью 543 гектара считается одним из крупнейших пейзажных парков в Европе.