Новости

В Москве выбрали финалистов конкурса разработчиков и изобретателей 08:33
В промзоне Петербурга загорелся таможенный терминал 08:14
Главный тренер "Сельты" похвалил Федора Смолова 08:11
Новый Kia Carnival: первые фото салона 08:00
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом 07:58
Игрок "Зенита" Азмун повторно нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане 07:57
Экс-тренер "Спартака" Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА 07:47
США ввели новые правила для поставок товаров в Россию 07:41
Месси покинул топ-3 претендентов на "Золотой мяч" 07:36
Эндокринолог объяснила, без чего жир не уходит из организма 07:34
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса 06:40
На Колыме медведь убил геолога 05:56
Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани 05:35
В Японии из-за оползней могут эвакуировать свыше 70 тысяч человек 05:23
На Чукотке вновь включили отопление 05:12
В Бурятии село закрыли на карантин после вспышки COVID-19 04:42
Возле здания Amazon во Флориде произошла перестрелка 04:34
Губернатор Нью-Йорка потребовал от Трампа надеть маску 04:32
Правительство Венесуэлы вышлет из страны представителя Евросоюза 04:17
Главу магаданского агенства госимущества заподозрили в мошенничестве 04:08
В Приморье из-за дождей ограничен проезд к трем селам 03:54
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа 03:46
В Бурятии четыре человека пострадали при взрыве на СТО 03:45
В Хабаровском крае два человека погибли, еще семеро пострадали в ДТП 03:42
В Приморье снимут часть ограничений по COVID-19 03:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30.06.2020 08:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В промзоне Петербурга загорелся таможенный терминал

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на Пискаревском проспекте, 150, корпус, 2, загорелся таможенный терминал. Площадь возгорания превысила 2300 квадратных метров, пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных, сообщает ГУ МЧС Петербурга.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Во Владимире назвали причину пожара в драмтеатре

В данный момент пожар локализован, возгорание тушат 153 огнеборца, задействовано 37 единиц техники. Также на Пискаревский проспект направлен пожарный поезд, не исключено, что пламя будут тушить с вертолета Ми-8. Борт готов к вылету.

В региональном управлении МЧС отмечают, что на территории таможенного терминала горят три металлических ангара.

Для контроля замеров воздуха к месту происшествия направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

В социальных сетях пожар в Красногвардейском районе стал главной утренней новостью. Дым от пожара виден во многих северных районах города, даже на Парнасе.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что в связи с пожаром закрыто движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Памфилова: Ни одна попытка двойного голосования по Конституции не пройдет
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Путин наградил волонтера Анурьеву посмертно
Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире
Верховный суд разъяснил, почему фото нарушения не может быть доказательством