В промзоне Петербурга загорелся таможенный терминал

В Петербурге на Пискаревском проспекте, 150, корпус, 2, загорелся таможенный терминал. Площадь возгорания превысила 2300 квадратных метров, пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных, сообщает ГУ МЧС Петербурга.

В данный момент пожар локализован, возгорание тушат 153 огнеборца, задействовано 37 единиц техники. Также на Пискаревский проспект направлен пожарный поезд, не исключено, что пламя будут тушить с вертолета Ми-8. Борт готов к вылету.

В региональном управлении МЧС отмечают, что на территории таможенного терминала горят три металлических ангара.

Для контроля замеров воздуха к месту происшествия направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

В социальных сетях пожар в Красногвардейском районе стал главной утренней новостью. Дым от пожара виден во многих северных районах города, даже на Парнасе.

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что в связи с пожаром закрыто движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города.