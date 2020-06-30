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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Житель Поморья нашел в огороде фрагмент оружия эпохи неолита

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
На каменном артефакте видны следы его обработки человеком. Фото: Анна Анциферова / Кенозерский национальный парк На каменном артефакте видны следы его обработки человеком. Фото: Анна Анциферова / Кенозерский национальный парк
На каменном артефакте видны следы его обработки человеком. Фото: Анна Анциферова / Кенозерский национальный парк

Житель поселка Усть-Поча Архангельской области Андрей Аникиев во время работы в огороде наткнулся на каменный предмет, который оказался фрагментом древнего оружия эпохи неолита.

Как сообщает Кенозерский национальный парк, на территории которого находится Усть-Поча, артефакт относится к периоду четырех - трех тысяч лет до нашей эры. На камне отчетливо видны следы его обработки человеком. Археолог Александр Мартынов полагает, что это наконечник дротика или небольшого копья. Он сохранился в целости, заметен только скол в месте крепления к основе.

Фото: Архив Архангельского археологического общества
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Но обычно древний человек устраивал стоянки у самой воды, а огород, где нашли артефакт, находится в стороне от берега. Хозяин участка предположил, что фрагмент древнего оружия попал на его территорию в 1990-е годы, когда в Усть-Поче разбирали ферму у озера, а землю отвозили на огороды местных жителей.

Находка займет достойное место в обширной археологической коллекции нацпарка. По словам главного хранителя музейных фондов Анны Анциферовой, именно таких предметов - наконечников стрел, дротиков или копий - в фондах насчитывается совсем немного.

Всего на территории Кенозерья найдено несколько десятков памятников археологии. Так, в 2019 году в ходе раскопок у деревни Косицына обнаружили свыше восьми тысяч всевозможных предметов, которые специалисты датировали разными тысячелетиями до нашей эры.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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