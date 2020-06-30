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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аграрии Крыма будут экспортировать продукцию железной дорогой

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Крупные агропредприятия и фермеры Крыма ожидают снижения затрат в отрасли сельского хозяйства полуострова и готовятся экспортировать мясную, а также зерновую продукцию, произведенную в регионе. Об этом "РГ" рассказал вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- С запуском регулярного грузового железнодорожного сообщения прогнозируется увеличение объема поставок из республики таких видов сельхозпродукции, как зерновые культуры и мясо птицы, - рассказал Андрей Рюмшин. - Одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса республики уже готово использовать железнодорожный транспорт при экспорте мясной продукции в Казахстан и Киргизию.

Вице-премьер отметил, что с введением в эксплуатацию грузового железнодорожного сообщения за счет исключения из логистического маршрута паромной переправы стоимость перевозки грузов по Крымской железной дороге сократится в среднем на 25-30 процентов.

Доступнее станут перевозимые вагонными партиями корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование, сырье и другие товары. За счет снижения затрат на доставку сырья с материка аграрии полуострова рассчитывают уменьшить собственные затраты на 15-20 процентов.

- Учитывая тот факт, что в России одна из самых развитых и протяженных в мире сеть железных дорог, перевозка грузов этим транспортом, безусловно, является одним из самых востребованных и оптимальных способов доставки, - сказал Андрей Рюмшин. - Главным преимуществом от запуска грузового железнодорожного сообщения для аграриев Крыма будет удешевление стоимости перевозок.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Сегодня агропромышленные предприятия республики просчитывают экономическую целесообразность и техническую готовность собственной инфраструктуры для использования железнодорожного транспорта при вывозе продукции из региона.

Напомним, сегодня дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту. В первом грузовом составе, который проследовал из Багерово в Тамань была сода и известняк. В 2020 году прогнозируется перевозка по мосту железнодорожными составами до трех миллионов тонн грузов. В дальнейшем этот объем вырастет до 13 миллионов. Заявки на перевозку грузов уже начали активно поступать на КЖД.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Строительство моста через Керченский пролив

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