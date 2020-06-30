Аграрии Крыма будут экспортировать продукцию железной дорогой

Крупные агропредприятия и фермеры Крыма ожидают снижения затрат в отрасли сельского хозяйства полуострова и готовятся экспортировать мясную, а также зерновую продукцию, произведенную в регионе. Об этом "РГ" рассказал вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

- С запуском регулярного грузового железнодорожного сообщения прогнозируется увеличение объема поставок из республики таких видов сельхозпродукции, как зерновые культуры и мясо птицы, - рассказал Андрей Рюмшин. - Одно из ведущих предприятий агропромышленного комплекса республики уже готово использовать железнодорожный транспорт при экспорте мясной продукции в Казахстан и Киргизию.

Вице-премьер отметил, что с введением в эксплуатацию грузового железнодорожного сообщения за счет исключения из логистического маршрута паромной переправы стоимость перевозки грузов по Крымской железной дороге сократится в среднем на 25-30 процентов.

Доступнее станут перевозимые вагонными партиями корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование, сырье и другие товары. За счет снижения затрат на доставку сырья с материка аграрии полуострова рассчитывают уменьшить собственные затраты на 15-20 процентов.

- Учитывая тот факт, что в России одна из самых развитых и протяженных в мире сеть железных дорог, перевозка грузов этим транспортом, безусловно, является одним из самых востребованных и оптимальных способов доставки, - сказал Андрей Рюмшин. - Главным преимуществом от запуска грузового железнодорожного сообщения для аграриев Крыма будет удешевление стоимости перевозок.

Сегодня агропромышленные предприятия республики просчитывают экономическую целесообразность и техническую готовность собственной инфраструктуры для использования железнодорожного транспорта при вывозе продукции из региона.

Напомним, сегодня дан старт движению грузовых поездов по Крымскому мосту. В первом грузовом составе, который проследовал из Багерово в Тамань была сода и известняк. В 2020 году прогнозируется перевозка по мосту железнодорожными составами до трех миллионов тонн грузов. В дальнейшем этот объем вырастет до 13 миллионов. Заявки на перевозку грузов уже начали активно поступать на КЖД.