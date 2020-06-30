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Проект: В регионах

Арктический заказ

На астраханском заводе "Красные баррикады" заложили ледостойкую платформу для добычи газа в Заполярье
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Экономика Юга России № 140(8194)
На астраханском судозаводе "Красные баррикады" состоялась торжественная церемония закладки ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А", главного сооружения для обустройства газового месторождения "Каменномысское-море". Находится оно в акватории Обской губы Карского моря, на самой окраине Северного Ледовитого океана.
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Это первый в истории астраханского судостроения заказ из Арктики. Тем не менее покорители севера выбрали южные верфи из-за богатой истории подобных проектов: 45 лет назад со стапелей "Красных баррикад" спустили первую ледостойкую платформу для освоения каспийских месторождений.

Правда, всего два года назад именно на этом заводе случился кризис: предприятие обанкротилось и закрылось. В мае 2019-го правительство области подписало меморандум с Объединенной судостроительной корпорацией, дочерняя структура которой, Южный центр судостроения и судоремонта, на торгах выкупила имущество "Красных баррикад" и совместно с региональными властями разработала план восстановления предприятия. В результате на завод вернулись 700 сотрудников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Еще год назад мы собирались здесь, чтобы решить вопрос о выплате задолженности рабочим, - напомнил на церемонии закладки платформы губернатор области Игорь Бабушкин. - Казалось, что о таком заказе можно только мечтать. Но мы уверяли работников, что завод возродится. И сегодня это произошло.

Возводимая на заводе ЛСП - смелый проект после многих месяцев простоя. Платформа станет основной на каменномысском месторождении для добычи газа. Проблема в том, что освоение шельфа придется вести в условиях экстремально низких температур, до минус 60 градусов, и сложной логистики: суда смогут подойти к платформе всего в течение двух или четырех месяцев в году, все остальное время губа скована двухметровыми льдами. По словам газодобытчиков, этот проект - своего рода вызов технологическим возможностям завода, многие решения придется разрабатывать с нуля.

Тем не менее ЛСП полностью, от корпуса до оборудования, будет отечественного производства. Построят ее по принципу разделенной верфи. Астраханские корабелы выполнят центральную часть опорного основания платформы, причем помимо "Красных баррикад" к этим работам подключат еще завод "Лотос" и Астраханское судостроительное производственное объединение. Затем опорные блоки по Волге и Балтийскому морю доставят для сборки в Калининградскую область: чуть более четырех тысяч километров пути комплектующие для ЛСП преодолеют за четыре недели.

- Водный путь - самый выгодный и простой, по суше будет сложнее из-за габаритов и веса (более 6,6 тысячи тонн - "РГ"), - сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов. - Монтаж опор будет осуществляться на калининградском предприятии "Янтарь", и затем готовое изделие транспортируем непосредственно на месторождение.

По словам судостроителей, конструкция опорного основания - это фундамент, на который ляжет вся ледовая нагрузка сурового северного моря. Крепить опору ко дну будут десятками 70-метровых свай, причем за очень короткий промежуток времени, пока в Обской губе не встал лед.

На астраханских судозаводах также построят вспомогательный буровой модуль и энергетический комплекс платформы. Сдать астраханскую часть проекта планируется в январе 2022 года. Дополнительно над строительством ЛСП будут работать заводы "Звездочка" и Севмаш в Северодвинске. Полностью завершить ЛСП "А" предполагается в 2024 году.

Фото: iStock
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- Сроки очень сжатые, думаю, будем работать в несколько смен над этим проектом, так как есть еще заказы, - подчеркнул Василий Бойцов. По его мнению, заводчане с заказом справятся: например, для астраханских предприятий это не первый подобный проект, у них есть опыт строительства ледостойких стационарных платформ для освоения нефтяных месторождений имени Корчагина и Филановского в Каспийском море.

Отметим, что газовое месторождение "Каменномысское-море" было открыто в 2000 году, оно является первым шельфовым проектом на Ямале. Запасы углеводородов, по предварительным оценкам, составляют 550 миллиардов кубометров газа. Годовая добыча прогнозируется на уровне 15 миллиардов кубов. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. После "Каменномысского-море" будет разрабатываться "Северокаменномысское месторождение", к обустройству которого также планируется привлечь астраханских судостроителей.

Кстати

1 сентября на базе "Красных баррикад" откроют учебный центр для подготовки судостроителей региона. Сейчас здесь создаются базовые кафедры учебных заведений, где представлены ведущие образовательные компетенции в сфере судостроения, от сварщиков до инженеров.

В центре есть площадки Астраханского гостехуниверситета, политехнического колледжа и колледжа профессиональных технологий. Здесь будут проходить практику выпускники судостроительных факультетов ссузов и вузов и повышать квалификацию работники всех судостроительных предприятий.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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