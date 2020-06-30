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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 400 объектов размещения в Крыму готовы к приему туристов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Уже более 420 объектов размещения в Крыму заявили о готовности принимать с 1 июля отдыхающих из других регионов России. Об этом со ссылкой на министра курортов и туризма РК Вадима Волченко сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Дезинфекция и дистанция: В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах

По словам министра, они подали на портал правительства Крыма обязательства о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приему туристов и тем самым подтвердили обязательства в части дезинфекции территорий, профилактики заболевания коронавирусом, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдения социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. Однако крымские санатории, гостиницы и пансионаты продолжают подавать обязательства.

Объекты размещения должны предупреждать каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования в связи с режимом повышенной готовности на территории республики. При этом на пляжах определят ответственных за контроль соблюдения требований.

- Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и солнцу, - признался он. - Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона.

Волченко также рассказал, что в канун открытия санаториев, гостиниц, пансионатов и пляжей для гостей из других регионов России объектов размещения и пляжи будут проверены.

По оценкам главы минкурортов, только в июле, исходя из данных о бронировании, Крым могут посетить около полутора миллионов туристов.

Ранее министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что на крымских пляжах не будет действовать масочный режим.

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