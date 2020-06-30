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30.06.2020 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего замглавы Жирновска обвинили в получении взятки

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Жирновска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области. Экс-чиновнику инкриминируют получение взятки за незаконное бездействие.

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Как следует из материалов уголовного дела, один из местных фермеров обрабатывал земельный участок площадью 250 гектаров без правоустанавливающих документов. Узнав об этом, высокопоставленный сотрудник мэрии потребовал от агрария крупную сумму. За это чиновник соглашался закрыть глаза на самовольное занятие угодий.

Деньги предприниматель передавал по частям. Всего за 2018-2019 годы обвиняемый получил таким способом около 250 тысяч рублей. Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. Ожидать суда он будет, находясь под домашним арестом.

Максимальное наказание, которое ему грозит, предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

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