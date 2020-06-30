Дитрих: Сообщение через Крымский мост решит проблемы доставки товаров

Благодаря открытию грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост будут решены проблемы доставки товаров на полуостров, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Использование железнодорожного сообщения позволит снизить стоимость доставки на 30-50 процентов. В прошлом году, когда пользовались Керченской паромной переправой, в целом по году она была закрыта более 45 дней. Теперь эти проблемы решены", - приводит его слова пресс-служба Минтранса.

В Крым идут первоочередные товары: нефтепродукты, зерновые культуры, удобрения, металлопрокат, стройматериалы - то есть все, в чем сегодня нуждается республика, сказал Дитрих. Эти грузы приходилось возить автомобильным транспортом.

Железнодорожная часть Крымского моста рассчитана на пропуск около 13,5 млн тонн грузов и около 14 млн пассажиров в год, отметил Дитрих. "Ожидаем, что 47 пар поездов, которые могут проходить по Крымскому мосту, а это большие грузовые составы весом 7100 тонн и пассажирские составы, пересекающие мост со скоростью до 120 км/ч, - это существенная помощь в развитии экономической жизни Крыма", - сказал он.

Открытие грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост состоялось 30 июня. В церемонии приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Навстречу друг друг прошли два грузовых состава "Крымских железных дорог" с материка и полуострова. По первому пути в сторону материковой России выехал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления проследовал состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.