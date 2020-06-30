Глава Крыма отказался ограничить продажу алкоголя в многоэтажках

Глава Крыма Сергей Аксенов отказался подписать принятый Госсоветом РК в двух чтениях закон, устанавливающий запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита или так называемых "наливайках" на первых этажах многоквартирных жилых домов площадью менее 50 квадратных метров.

По федеральному закону площадь пивбара или кафе, которым разрешено продавать алкоголь в жилых домах, должна быть не менее 20 квадратных метров. Но регионам предоставлено право устанавливать свои ограничения.

- Я внимательно изучил обращения предпринимателей по этому поводу и ситуацию в целом, - пояснил свой шаг Аксенов. - И после консультаций с председателем Госсовета РК Владимиром Константиновым принял решение законопроект не подписывать. Введение прописанных в нем ограничений может отрицательно повлиять на бизнес, который и так пострадал из-за пандемии. И, как следствие, привести к росту безработицы. Этого допустить нельзя. Считаю, что законопроект требует доработки.

Впрочем, по мнению Аксенова, доработанный законопроект должен учитывать и мнения жильцов, которым подобные объекты доставляют неудобство.

Ранее Госсовет РК установил ограничил розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Под запрет попадали залы обслуживания посетителей с площадью менее 50 квадратных метров.

По информации председателя Комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Госсовета РК Оксаны Доброрез, министерство промышленной политики РК выдало 674 лицензии на 1140 точек розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. "Но их деятельность зачастую вызывает проблемы и доставляет неудобства жильцам домов: за 2019-2020 годы в адрес органов госвласти всех уровней поступили многочисленные жалобы на нарушение тишины и правопорядка", - отметила парламентарий. По наблюдениям Минпрома РК, порядка 80 процентов объектов, на которые жалуются люди, имеют площадь зала от 30 до 45 квадратных метров.