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Я бы в повары пошел

Рынок труда Крыма постепенно выходит из кризиса
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 140(8194)
В мае безработица в Крыму выросла до 2,9 процента от численности рабочей силы (в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 0,6 процента), как следует из данных центра занятости Крыма. Однако поэтапная отмена коронавирусных ограничений привела к росту спроса на сотрудников.

В мае в органы службы занятости населения Республики Крым за содействием в поиске работы обратились 13,7 тысячи человек, в четыре раза больше, чем в мае прошлого года (почти 3,5 тысячи). В основном это жители Симферополя, Симферопольского района и Керчи. При этом с начала года работодатели подали 28,9 тысячи заявок. На конец мая актуальными оставались 15,4 тысячи мест. Крыму больше всего нужны врачи, медсестры, водители, подсобные рабочие, горничные, охранники, уборщики производственных и служебных помещений, виноградари.

В Крыму вырос спрос на специалистов в сфере продаж, почтальонов, медиков

По данным менеджера "Авито. Работа" Дмитрия Пучкова, вакансий на полуострове по всем группам профессий за апрель-май стало меньше на 10 процентов. При этом количество предложений от работодателей более всего уменьшилось в сфере страхования - на 50 процентов, образования - на 41 процент, туризма - на 18, в сфере продаж - на 13. Существенно сократилось количество предложений работы и для юристов - на 36 процентов. Зато в строительстве рост на 14 процентов, в госслужбе - на 47 процентов.

Пандемия негативно отразилась и на активности соискателей - спад примерно на 11 процентов от показателей февраля-марта прошлого года. Это связано с тем, что во время пандемии многие старались соблюдать режим самоизоляции и решили на время отложить поиск работы. В свою очередь, и большинство работодателей на этот период приостановили наем.

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- За март-апрель средний уровень зарплаты вырос на пять процентов, до 39,4 тысячи рублей. По отраслям ситуация неоднородна. В сфере продаж за этот период зарплата сократилась на два процента, до 37,2 тысячи рублей. Зато в строительстве и туризме она выросла на шесть процентов (до 53 тысяч рублей) и на четыре процента (до 36,8 тысячи рублей) соответственно, - отметил Дмитрий Пучков.

Больше всего зарплата выросла у государственных служащих - на 19 процентов (до 31 тысячи рублей), у менеджеров по персоналу - на 15 процентов (39,2 тысячи), у работников образования - на 13 процентов (32 тысячи), а также у юристов - плюс 11 процентов (33,7 тысячи). Пострадали же сотрудники страховых компаний: теперь их средняя зарплата 30 тысяч против 33 тысяч рублей весной прошлого года.

Фото: REUTERS
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Как и по всей стране, в Крыму резко вырос спрос на специалистов в сфере цифровых технологий, администраторов, программистов и интернет-маркетологов.

В июне заметно увеличилось число вакансий в санаторно-курортной отрасли и в общепите: требуются администраторы и горничные, менеджеры по туризму, повара, официанты, бармены. Связано это с отменой ограничений и открытием полуострова для туристов.

Справка "РГ"

В январе-мае 2020 года в РК признаны безработными 25 935 человек, это в четыре раза больше, чем в прошлом году - 6 442. Большинство безработных имеют среднее профессиональное образование. С начала года при содействии службы занятости трудоустроены 5 759 человек.

Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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