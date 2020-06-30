В мае в органы службы занятости населения Республики Крым за содействием в поиске работы обратились 13,7 тысячи человек, в четыре раза больше, чем в мае прошлого года (почти 3,5 тысячи). В основном это жители Симферополя, Симферопольского района и Керчи. При этом с начала года работодатели подали 28,9 тысячи заявок. На конец мая актуальными оставались 15,4 тысячи мест. Крыму больше всего нужны врачи, медсестры, водители, подсобные рабочие, горничные, охранники, уборщики производственных и служебных помещений, виноградари.
По данным менеджера "Авито. Работа" Дмитрия Пучкова, вакансий на полуострове по всем группам профессий за апрель-май стало меньше на 10 процентов. При этом количество предложений от работодателей более всего уменьшилось в сфере страхования - на 50 процентов, образования - на 41 процент, туризма - на 18, в сфере продаж - на 13. Существенно сократилось количество предложений работы и для юристов - на 36 процентов. Зато в строительстве рост на 14 процентов, в госслужбе - на 47 процентов.
Пандемия негативно отразилась и на активности соискателей - спад примерно на 11 процентов от показателей февраля-марта прошлого года. Это связано с тем, что во время пандемии многие старались соблюдать режим самоизоляции и решили на время отложить поиск работы. В свою очередь, и большинство работодателей на этот период приостановили наем.
- За март-апрель средний уровень зарплаты вырос на пять процентов, до 39,4 тысячи рублей. По отраслям ситуация неоднородна. В сфере продаж за этот период зарплата сократилась на два процента, до 37,2 тысячи рублей. Зато в строительстве и туризме она выросла на шесть процентов (до 53 тысяч рублей) и на четыре процента (до 36,8 тысячи рублей) соответственно, - отметил Дмитрий Пучков.
Больше всего зарплата выросла у государственных служащих - на 19 процентов (до 31 тысячи рублей), у менеджеров по персоналу - на 15 процентов (39,2 тысячи), у работников образования - на 13 процентов (32 тысячи), а также у юристов - плюс 11 процентов (33,7 тысячи). Пострадали же сотрудники страховых компаний: теперь их средняя зарплата 30 тысяч против 33 тысяч рублей весной прошлого года.
Как и по всей стране, в Крыму резко вырос спрос на специалистов в сфере цифровых технологий, администраторов, программистов и интернет-маркетологов.
В июне заметно увеличилось число вакансий в санаторно-курортной отрасли и в общепите: требуются администраторы и горничные, менеджеры по туризму, повара, официанты, бармены. Связано это с отменой ограничений и открытием полуострова для туристов.
Справка "РГ"
В январе-мае 2020 года в РК признаны безработными 25 935 человек, это в четыре раза больше, чем в прошлом году - 6 442. Большинство безработных имеют среднее профессиональное образование. С начала года при содействии службы занятости трудоустроены 5 759 человек.