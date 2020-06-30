Под Волгоградом бизнесмена арестовали за надругательство над детьми

Городищенский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора фирмы, подозреваемого в надругательстве над малолетними. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в июне 47-летний предприниматель, находясь в бане в Дзержинском районе Волгограда, совершил действия сексуального характера в отношении 12-летнего ребенка, а также развратные действия в отношении 13-летнего.

27 июня его задержали. Подозреваемый свою причастность к преступлениям не признает. В ходе судебного заседания он просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Тем не менее, фигурант дела останется под стражей до 27 августа.