Поликлиники Астрахани возобновили плановый прием пациентов

Астраханские медучреждения возвращаются к режиму работы до пандемии коронавируса: восстановление графика приема пациентов идет поэтапно. Сейчас лечебная сеть загружена на 50 процентов, на втором этапе поликлиники заработают на 80 процентов, на третьем - на полную мощность.

План возвращения медучреждений к докоронавирусному режиму разработан региональным минздравом по поручению губернатора Игоря Бабушкина на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Сроки перехода на следующие этапы будут зависеть от эпидобстановки в регионе. Сейчас коэффициент распространения COVID-19 - ниже единицы.

В настоящее время на первом этапе плановая помощь оказывается по 25 профилям, пациентов принимают поликлиники, стоматологии, диспансеры. Также возобновилась плановая госпитализация в дневные и круглосуточные стационары.

Кроме того, восстанавливается диспансеризация населения.

- В первую очередь, мы приступим к диспансеризации пациентов групп риска, - сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он уточнил, что первыми медосмотры пройдут граждане, страдающие онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом. Также разрабатывается план диспансерного наблюдения больных, перенёсших коронавирус. Кроме того, вводится выездная диспансеризация.

- Нами дополнительно создано 30 врачебных бригад для обследования на дому, в первую очередь, пациентов из групп риска и лиц старше 65 лет, - заявил Игорь Бабушкин.

Попасть к врачу можно по предварительной записи по телефонам регистратуры медучреждения или единого колл-центра по номеру 44-03-03. Запись также ведется через портал госуслуг и региональный сайт медуслуг: doctor30.ru.

За первые дни работы зарегистрировано 35 тысяч предварительных записей на прием к врачу и выписано 427 направлений на плановую госпитализацию. Поликлиники области приняли 10 тысяч пациентов.

Для безопасности врачей и пациентов между приемами ввели интервал 30 минут для проветривания и дезинфекции, нахождение в медучреждении - только при наличии медицинской маски, соблюдение социальной дистанции - обязательно. При наличии симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать скорую помощь. Выписать льготные лекарства тоже можно, не выходя из дома.