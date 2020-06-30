Проезд грузовых составов по Крымскому мосту сняли с квадрокоптера

Опубликовано видео проезда первых грузовых поездов по Крымскому мосту, снятое с квадрокоптера.

После того, как в диспетчерской КЖД министр транспорта РК Евгений Дитрих дал команду начать движение поездов во встречном направлении, составы двинулись с таманского и керченского берега. В сторону материка локомотив потащил товарняк с кальцинированной содой и известняком. По второму встречному пути двигался поезд с цистернами бензина, с удобрениями, зерном, цементом и рельсами. Составы встретились под белоснежными арками моста.

По проектным данным мост может работать в режиме, близком к графику метрополитена: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты - для грузовых составов. Расчетная скорость - 120 и 80 километров в час соответственно. Дежурные на постах в режиме реального времени следят за графиком движения составов, корректируют их скорость и межпоездной интервал.

Как видно из съемки, под арками Крымского моста ничто не мешает проходу судов. Впрочем, такую картину можно наблюдать регулярно, начиная с декабря 2019 года, когда открылось движение через Керченский пролив пассажирских поездов дальнего следования. За это время поезда проехали по мосту уже более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров.

Благодаря запуску грузового движения по мосту Крымская железная дорога планирует в 2020 году нарастить объемы грузоперевозок до трех миллионов тонн, а в перспективе - до 13 миллионов тонн.