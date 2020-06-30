СК возбудил дело о гибели в Анапе закопанного в песок ребенка

В Анапе по факту гибели восьмилетнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

Накануне супруги с тремя малолетними детьми приехали на отдых в Анапу.

Как сообщала "РГ", инцидент произошел сегодня утром.

По данным следствия, дети играли на песчаном пляже. Восьмилетний мальчик залез на дно ямы, которую они заранее выкопали с братом. В этот момент на него осыпался песок. Увидев случившееся, брат пострадавшего позвал родителей, которые вытащили ребенка из-под завала и вызвали скорую помощь. Несмотря то, что медики пытались его спасти, мальчик скончался.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.