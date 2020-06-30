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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре неизвестные застрелили бизнесмена на парковке

Текст: Ирина Белова

Следственные органы СКР по Кубани возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

На Камчатке раскрыли жестокое убийство двух мужчин

По предварительным данным, накануне вечером на улице Леваневского в Краснодаре обнаружили тело 57-летнего погибшего с признаками насильственной смерти.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, убитый мужчина оказался бизнесменом, а инцидент произошел на автомобильной парковке, когда он выходил из машины.

Сейчас на месте продолжают работать следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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