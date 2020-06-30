В Краснодаре неизвестные застрелили бизнесмена на парковке

Следственные органы СКР по Кубани возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, накануне вечером на улице Леваневского в Краснодаре обнаружили тело 57-летнего погибшего с признаками насильственной смерти.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, убитый мужчина оказался бизнесменом, а инцидент произошел на автомобильной парковке, когда он выходил из машины.

Сейчас на месте продолжают работать следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.