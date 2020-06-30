В Калмыкии выявили коронавирус в интернате с 350 подопечными

В Калмыкии зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в психоневрологическом интернате, расположенном в поселке Годжур. Там выявлены первые 15 случаев заболевания среди подопечных и три случая среди соцработников. Сейчас в интернате проводится эпидемиологическое расследование и устанавливаются причины заноса инфекции.

"Ситуация остается напряженной и ухудшается в связи с тем, что в закрытом учреждении с большим количеством подопечных произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сейчас там размещено более 350 человек и около 60 сотрудников. С учетом опыта других регионов, я думаю, около 50 процентов переболеют", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Он отметил, что на базе интерната открывается инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. И уже с 30 июня там начинаются профилактические мероприятия и лечебный процесс.

Кроме того, по словам специалистов, двухнедельный период, прошедший с момента отмены ограничительных мер, показал рост заболеваемости коронавирусом в республике. В связи с этим Юрий Кикенов призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"В больнице будет хуже, чем в маске на улице", - предупредил он.