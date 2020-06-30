В Ростове-на-Дону в эксплуатацию ввели первый дом, который был достроен с применением механизма эскроу-счетов. Как сообщили в правительстве Ростовской области, его возвели за 12 месяцев, а специальные договоры заключили 487 новых собственников.

Напомним, проектное финансирование с использованием счетов эскроу появилось в прошлом году как альтернатива традиционному долевому строительству. По новой схеме деньги за квартиру вносятся на счет после регистрации договора участия в долевом строительстве и фактически замораживаются на нем до регистрации права собственности на первую квартиру в готовом доме.

Если же у застройщика в процессе возникнут неурядицы (вплоть до банкротства), банк вернет покупателю уплаченную сумму. Таким образом, власти смогли решить проблему обманутых дольщиков, люди уже не рискуют остаться и без квартиры, и без денег. При этом первый дом с эскроу-счетом на юге сдали в мае 2019 года в Краснодаре. Сделки прошли при помощи Сбербанка.

- Механизм счетов эскроу исключает нецелевое использование средств граждан. Нашей задачей было и остается обезопасить жителей Дона от недобросовестных застройщиков. И этот метод как раз создан для того, чтобы не допустить в будущем нарушений прав участников долевого строительства, - сказал на церемонии сдачи замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Вифлянцев.

Однако, как говорят эксперты, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в планы застройщиков. Сегодня проблемы индустрии лежат не только в плоскости финансирования строек. Вот только некоторые из них: спрос на первичном рынке жилья упал, индивидуальное жилищное строительство затормозилось из-за приостановки регистрационных действий в МФЦ, поставщики стройматериалов также приостанавливали работу, и не понятно, когда рынок вернется к докризисным темпам и объемам. В итоге с 1 января по 1 мая в регионе построено 645,7 тысячи квадратных метров жилья, а это примерно на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас в области возводится 285 жилых домов площадью 3,38 миллиона квадратных метров, заключено более 21 тысячи договоров долевого участия. На 47 объектах средства граждан должны привлекаться на счета эскроу.

Застройщики сетуют, что цены на первичном рынке жилья в области выросли всего на 1,8 процента, что заметно ниже общероссийских темпов. При этом, как сказал губернатор Василий Голубев, даже при такой относительной ценовой стабильности доля донских семей, которым доступна покупка квартиры в ипотеку, все еще остается недостаточно большой.

- Обслуживание счетов проектного финансирования прибавит примерно 10 процентов к себестоимости новых объектов, что негативно отразится на платежеспособном спросе, - добавляет директор департамента продаж крупной девелоперской компании Ростова Яна Храповицкая.

Частично проблему должна решить программа льготного ипотечного кредитования "Дисконт", предусматривающая предоставление ипотеки на этапе строительства со ставкой 5,4 процента (а при покупке уже готового жилья - 5,7). Также активность на первичном рынке недвижимости стимулирует инициированная президентом ипотечная программа со ставкой 6,5 процента. В ней уже приняли участие более тысячи донских семей. Востребованной должна стать и начавшаяся в 2020 году программа "Ипотека на селе" со ставкой три процента годовых.

Стоит добавить, что сейчас в России с помощью проектного финансирования строится 30 миллионов квадратных метров жилья - почти три тысячи домов на 595 тысяч квартир. По данным портала "Наш.дом.рф, это около 30 процентов рынка. В начале года с использованием эскроу возводилось лишь 24,5 процента новостроек. Лидируют по площади новостроек, финансируемых с использованием нового механизма, Москва (4,97 миллиона квадратных метров), Московская область (2,98), Санкт-Петербург (2,53), Краснодарский край (2,36) и Свердловская область (1,04). По данным Центробанка, к марту было открыто 63 тысячи счетов эскроу, это на 42 процента больше, чем в начале года.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- На сегодняшний день в стране строится примерно 100 миллионов квадратных метров жилья. В многоквартирных домах 43 процента квартир продано по системе долевого участия. И наша задача - не допустить обмана дольщиков и возникновения долгостроев. То есть те люди, которые покупают сегодня жилье, помогают достраивать дома. Эти деньги плюс кредиты банков идут на достройку, и мы можем быть уверены, что дома будут завершены. В этом отношении льготная ипотека решает сразу несколько задач и является отличным драйвером.