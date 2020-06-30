Новости

На 99-м году жизни умер актер Карл Райнер 17:43
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT 17:40
Эксперты назвали модели, которые лучше не покупать подержанными 17:38
Наказание экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову будет смягчено 17:24
ЕС оставил границы закрытыми для американцев и россиян 17:23
Неожиданное открытие археологов может переписать историю Польши 17:13
В Севастополе с 1 июля отменят блокпосты и тестирование на COVID-19 17:12
В 2200-летнем городе майя нашли следы токсичного загрязнения 17:12
Историческое общество РФ призвало к равному доступу в собор Святой Софии 17:11
В Карелии отменили 14-дневную изоляцию для приезжающих граждан РФ 17:10
В Якутии создадут государственный заповедник 17:09
В НАН Беларуси создадут коллектив для разработки вакцины от COVID-19 17:08
Международные эксперты высоко оценили электронное голосование в Москве 17:04
Песков рассказал о формате саммита Россия-Турция-Иран 17:03
Укол зонтиком: как лечить ожоги от борщевика Сосновского 17:00
Предприниматель Олег Тиньков переболел коронавирусом 16:58
Проезд грузовых составов по Крымскому мосту сняли с квадрокоптера 16:53
Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название 16:52
Как Минск и Тюмень наводят устойчивые мосты кооперации 16:40
Историки России выступили за взвешенную позицию по статусу музея Айя София 16:39
Медики зафиксировали в Подмосковье появление аллергенных мошек 16:35
Cirque du Soleil увольняет тысячи сотрудников из-за кризиса 16:32
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами 16:31
Концентрация яда в месте разлива дизтоплива в Норильске превышена вдвое 16:29
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 17:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе с 1 июля отменят блокпосты и тестирование на COVID-19

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Со среды, 1 июля, в Севастополе отменяется особый порядок въезда на территорию города, прекращают работу блокпосты на автодорогах. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

- Поток въезжающих с развитием турсезона усиливается. Бизнес эффективно выполняет требования Роспотребнадзора. Поэтому с 1 июля мы можем ослабить режим и отменить особенности въезда в Севастополь, - сообщил Развожаев.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Комета Ялта-Севастополь возобновит работу 1 июля

Он напомнил, что в течение месяца проводилось тестирования людей, приезжающих в Севастополь из других регионов России. Результаты показали, что большинство из них ответственно относятся к своему здоровью.

- Лишь у единиц был выявлен COVID-19. В основном это рабочие, которые приезжали с целью наняться в строительные компании, - добавил глава города.

Развожаев поблагодарил силовиков, спасателей и медиков, работавших на блокпостах.

С 1 июля в Севастополе смогут возобновить работу все организации, за исключением хостелов. По словам врио губернатора, в них невозможно обеспечить самоизоляцию, и любой заболевший приведет к серьезной вспышке. Начнут работать бассейны, аквапарки, развлекательные заведения, детские секции. Отменяются ограничения на массовые мероприятия.

Однако сохранится требование об обязательной 14-дневной обсервации для тех, кто прибывает из-за границы. Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до 31 июля.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России