В Севастополе с 1 июля отменят блокпосты и тестирование на COVID-19

Со среды, 1 июля, в Севастополе отменяется особый порядок въезда на территорию города, прекращают работу блокпосты на автодорогах. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

- Поток въезжающих с развитием турсезона усиливается. Бизнес эффективно выполняет требования Роспотребнадзора. Поэтому с 1 июля мы можем ослабить режим и отменить особенности въезда в Севастополь, - сообщил Развожаев.

Он напомнил, что в течение месяца проводилось тестирования людей, приезжающих в Севастополь из других регионов России. Результаты показали, что большинство из них ответственно относятся к своему здоровью.

- Лишь у единиц был выявлен COVID-19. В основном это рабочие, которые приезжали с целью наняться в строительные компании, - добавил глава города.

Развожаев поблагодарил силовиков, спасателей и медиков, работавших на блокпостах.

С 1 июля в Севастополе смогут возобновить работу все организации, за исключением хостелов. По словам врио губернатора, в них невозможно обеспечить самоизоляцию, и любой заболевший приведет к серьезной вспышке. Начнут работать бассейны, аквапарки, развлекательные заведения, детские секции. Отменяются ограничения на массовые мероприятия.

Однако сохранится требование об обязательной 14-дневной обсервации для тех, кто прибывает из-за границы. Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до 31 июля.

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