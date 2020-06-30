На прошлой неделе правительство РФ продлило до 1 июля срок подачи заявлений от субъектов малого и среднего бизнеса на получение субсидии за апрель (ранее был установлен срок до 1 июня). Заявки на майские выплаты также принимаются до 1 июля. Субсидия в размере одного МРОТа (12130 рублей) предоставляется на каждого сотрудника, но при условии, что в апреле и мае количество работников сократится по отношению к марту 2020 года не более чем на 10 процентов. Заявитель также должен быть включен в реестр малого и среднего предпринимательства и не иметь долгов более трех тысяч рублей по состоянию на 1 марта 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, врио губернатора города ранее обратился с просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о продлении срока, чтобы у предпринимателей, которые не успели подать заявление в ФНС до 1 июня, появилась еще одна возможность это сделать.

Выплату за апрель получили 15 тысяч севастопольцев, занятых в малом и среднем бизнесе. Из федерального бюджета им было перечислено более 150 миллионов рублей. Но еще примерно треть не успели подать нужные документы.

Впрочем, отсрочка поможет не всем. Как уже писала "РГ", часть предпринимателей, торгующих на рынках Севастополя текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами, не смогли получить поддержку из-за неточного указания в учредительных документах ОКВЭДа (вида экономической деятельности). При переходе на новую систему классификации в 2016 году налоговая служба присвоила им новый ОКВЭД 47.8 - розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках. Это общий подкласс, включающий также торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией (ОКВЭД 47.81), а эта отрасль не прекращала работу в период пандемии и не считается пострадавшей.

По словам предпринимателей, их перевели на новый ОКВЭД автоматически, не уведомив о необходимости уточнить коды. Местная организация микробизнеса подала судебный иск к ФНС с требованием исправить ошибку в ОКВЭДе. К нему приложены документы, подтверждающие: при регистрации предприниматели указывали правильные коды, а изменения внесли без их согласия.

Благодаря отсрочке у предпринимателей появилась надежда получить выплаты за апрель, с которыми они уже попрощались. Но для этого необходимо, чтобы коды были уточнены задним числом, с момента перехода на новую систему классификации. Как рассказали бизнесмены, в договорах с рынком четко указаны сфера их деятельности и вид товаров, которыми они торговали все это время. Да и сам рынок был полностью закрыт с момента, когда в Севастополе ввели режим самоизоляции, никому не разрешалось заходить на его территорию.

- Мы все еще не успеваем за этими выплатами, хоть и сроки для нас продлили, - сообщила "РГ" предприниматель Надежда Павлова. - После подачи нашего иска налоговая служба решила изменить ОКВЭДы. Администрация рынка объявляла по громкой связи, что в такой-то день придет представитель налоговой, можно написать заявление на уточнение кода. Однако это будет сделано с настоящего момента, а чтобы получить субсидию, мы должны были иметь "точный" и "правильный" ОКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года.

Тем временем

Севастополь дополнительно получил 1,1 миллиарда рублей из федерального бюджета на поддержку экономики в период борьбы с коронавирусом. По словам Михаила Развожаева, эти средства решено направить на выплату субсидий юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые входят в региональный список пострадавших отраслей. К ним в том числе относится и ОКВЭД 47.8.

- Выплата будет предоставлена за март и апрель в размере одного МРОТа на каждого работника, - сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. - Она предназначена для всех, кто приостановил деятельность, но не попал в федеральный перечень.

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