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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи из-за схождения лавин исчезло горное озеро

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

В Сочи исчезло озеро Малое, расположенное на восточном склоне хребта Левая Псеашха. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского природного биосферного заповедника.

По словам заместителя директора по научной работе Кавказского заповедника Николая Ескина, зеркало озера практически исчезло, большая часть его площади занимает грязе-каменная масса, что мало напоминает живописный водоем, где туристы подолгу проводили время, отдыхали и делали красивые снимки.

Фото: Getty Images
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Инженеры-геологи компании "Инжзащита" определили природу этого явления и дали научное заключение.

"В процессе проведения обследования было выявлено резкое снижение уровня воды в озере с одновременным незначительным увеличением ледниково-обвальных отложений в пределах 20-30 метров вокруг озера, - говорится в сообщении. - Признаков активизации крупных склоновых процессов в пределах участка обследования не обнаружено. В тальвегах, примыкающих к озеру водотоков, отсутствуют признаки проявления крупных селей в ближайшие несколько лет".

По словам специалистов, "последней каплей" в этом процессе стало схождение лавин этой зимой и весной. Снег выбил воду из озера и способствовал формированию путей фильтрации талых вод в сторону реки Уруштен. Таким образом, в изменении облика озера виновата сама природа и природные процессы, изменить, остановить или повлиять на которые человек не в силах.

"Малое - это озеро так называемого лавинного выбивания, - рассказал Николай Ескин. - То есть образовалось оно в результате систематически повторяющихся ударов лавин. Озеро, соответственно, углублялось, и сейчас мы видим одно из геологических событий, благодаря которым это озеро когда-то и появилось. Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов".

В этом отношении очень показательна и похожа история с Долиной гейзеров на Камчатке, считают научные сотрудники. Это "дальневосточное чудо света" в результате совершенно естественного природного процесса - схода селей и грязе-каменных масс - было на ¾ погублено самой природой. Людям же остается только наблюдать и изучать.

Ученые Кавказского заповедника будут проводить полное обследование озера Малое. На этой неделе туда отправится научная экспедиция.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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