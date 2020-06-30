В Волгограде осудили риэлторов, обманувших 77 человек

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении риэлторов, осужденных за мошенничество, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Две гражданки, имевшие опыт в торговле недвижимостью, предлагали гражданам приобрести муниципальные квартиры, а также земельные участки. Им помогало должностное лицо из администрации Волгограда.

Подсудимые сообщали потенциальным покупателям, что квартиры будут приобретаться в рамках муниципальных программ. Граждане заключали предварительные договоры купли-продажи, после чего передавали денежные средства, якобы предназначенного для чиновников мэрии.

Фигурантки дела направляли покупателям ложные уведомления от имени администрации и делали телефонные звонки, создавая видимость прямого взаимодействия с органами исполнительной власти.

Но все сведения об адресах квартир и земельных участках были ложными. Мошенницы использовали фотографии, взятые из интернета. По такой схеме они похитили 39,7 миллиона рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что преступницы ввели в заблуждение 77 человек.

Одной из обвиняемых присудили лишение свободы на шесть лет, ее подельнице - на два месяца меньше. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, обе обязаны заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.