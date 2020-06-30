В условиях падения спроса на спецодежду Волгоградская швейная фабрика смогла не только сохранить производство, но и существенно его увеличить. Компания первой в регионе получила разрешение на изготовление специальных медицинских костюмов для больниц, принимающих коронавирусных пациентов.

Одно- и многоразовые защитные комплекты одежды может выпускать не каждое предприятие. Для этого нужны сертификаты Росздравнадзора. Зато теперь фирма претендует на участие в государственных тендерах на поставки костюмов.

- Мы с 2017 года шьем униформу для бизнеса и велосумки. Но с конца марта, когда в Россию пришел коронавирус, запросов на пошив спецодежды стало гораздо меньше. Начали искать выход из ситуации, а он был один: сменить профиль, - рассказал гендиректор фирмы Александр Котляров. - Перенастроить оборудование было не так уж и сложно. И сейчас мы ежедневно выпускаем свыше 250 комбинезонов из нетканого материала. А также гигиенические маски, до тысячи штук в день. Но сейчас спрос на них уже меньше, чем в первые месяцы пандемии.

Производство за четыре месяца выросло. Продукция в основном одноразового использования, поэтому ее требуется очень много. Правда, на выручке большие заказы особо не сказались: рентабельность производства низкая. Но Котляров взял на работу еще пять мастериц. А вообще работу получили 25 человек.

Компания заключила договоры с урюпинской, иловлинской, палласовской ЦРБ, с волгоградскими больницами №№ 1, 11, 12 и с пятой поликлиникой. Большую партию комбинезонов купило предприятие по производству дезинфицирующих средств. Идут переговоры с другими учреждениями: волгоградской неотложкой, областной инфекционной станцией, стоматологией №9 и детской поликлиникой №15.

Руководитель фабрики ожидает возвращения традиционных клиентов. Но полученный сертификат позволит и в будущем периодически заключать контракты с медицинскими организациями.

- За период пандемии в нашем регионе приобрели более 60 тысяч одноразовых костюмов и более 30 тысяч многоразовых. Это весьма востребованная продукция, - говорит руководитель дирекции здравоохранения Волгоградской области Софья Климентьева. - Мы выбираем предложения с наименьшей ценой и максимально короткими сроками поставки. В наш регион привозили продукцию московских и китайских фабрик, но это получалось дороже, в том числе из-за логистики. Здесь же костюмы выходят дешевле, потому что транспортные расходы минимальны.

Пошив гигиенических масок в Волгоградской области наладили 40 компаний. С начала введения ограничительных мер они продали уже более 1,8 миллиона изделий. Еще одна швейная фабрика, занимавшаяся прежде мужской одеждой и школьной формой, наладила пошив защитных халатов, капюшонов и бахил. Выполнили даже один госзаказ: десять тысяч костюмов для сотрудников избирательных участков.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что для производства этой партии скооперировались с камышинским текстильным комбинатом: халаты сделаны из натуральной бязи. Такая кооперация всем на пользу.

- Потребность в одноразовых средствах защиты в регионе составляет около пяти тысяч штук в сутки. И это позволило нашим предприятиям сохранить трудовые ресурсы. По госзаказам они смогли продать продукцию более чем на 20 миллионов рублей, - сообщил председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев.

За первые четыре месяца в регионе увеличили выпуск спецодежды в 6,5 раза, следует из данных статистики. Производство хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 26 процентов, постельного белья - на 20. Общая их стоимость достигла 1,7 миллиарда рублей.

Тем временем

Волжский завод текстильных материалов станет первым в ЮФО производителем тканого геополотна для сельскохозяйственных нужд. Для создания импортозамещающей линии компания получила 35 миллионов рублей льготного займа от Фонда развития промышленности Волгоградской области. Ставка всего три процента годовых. А общая стоимость инвестпроекта превышает 56 миллионов рублей. Геополотно производят из пластмассового листа, который получают экструзионным литьем из полипропилена. Такой материал используют не только в АПК, но и при ландшафтных работах, в строительстве и при ремонте автомобильных и железных дорог, балластировке нефтегазовых месторождений. Планируется, что ежегодно компания будет выпускать до 1,9 миллиона квадратных метров полотна.

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