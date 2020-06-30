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За подписью президента: донскому фронтовику вручили медаль 1945 года

Текст: Валерий Николаев
75 лет ждал житель поселка Золотая Коса Иван Зверев медаль "За боевые заслуги", которую заслужил в 1945 году при освобождении Польши. Со знаменательным событием ветерана поздравил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

- Родился я 24 августа 1926 года в селе Ново-Сергиевка Оренбургской области. В 1941-м отец ушел на фронт, а 19 октября 1943 года мне вручили повестку и направили учиться на стрелка-радиста в авиашколу. Однако подвело зрение и попал в пехоту, - рассказывает Иван Александрович.

Фото: ОНФ Ростовской области
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Молодой солдат попал в 738-й стрелковый полк и боевое крещение получил в июле 1944 года во время операции Багратион. Участвовал во взятии городов Холм и Люблин, а под городом Радом в составе взвода захватил противотанковое орудие и весь расчет. Через несколько месяцев Иван Зверев стал сержантом.

- В январе 1945 года мы пошли в наступление. Немцы отходили и отстреливались, а мы стреляем им вслед и наступаем. 14 января у деревни Пискуров почему-то комвзвода не оказалось в тот момент рядом, и я поднял в атаку отделение автоматчиков. Двое суток бои шли. Ночью пошли в атаку, но немцы подожгли дома справа и слева, и мы оказались перед ними как на ладони. Тут меня и ранило в третий раз - в правую ногу. Пуля прошла на вылет, но лежал около суток раненным, вся штанина кровью пропиталась, а затем меня отправили в госпиталь, - вспоминает Иван Александрович.

Курсант Казанского танкового училища Иван Зверев в 1945 году. Фото: Николай Грищенко/РГ

В ходе боя, как следует из наградных документов, отделение автоматчиков под командованием Зверева уничтожило противотанковую пушку и станковый пулемет, а молодой солдат - восемь гитлеровцев.

Из полевого госпиталя 19-летнего сержанта направили в Казанское танковое училище, где он и встретил долгожданный День Победы. После войны Иван Александрович еще несколько лет служил в армии и управлял тяжелым танком ИС-3 и самоходкой ИСУ-152. Орден Славы III-й степени и медаль "За победу над Германией" ему вручили в армии, а вот медаль "За боевые заслуги" затерялась.

После окончания Оренбургского аграрного института в 1969 году Иван Зверев трудился ветеринарным врачом в Азове, станице Большекрепинской, Новочеркасске и ушел на пенсию в Неклиновском районе.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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К 75-летию Победы Иван Александрович попросил сына навести справки о своем отце, и обнаружилась медаль "За боевые заслуги". К восстановлению наградных документов подключились сотрудники военкомата Ростовской области. Совместными усилиями медаль, содержащая 26 граммов серебра, была найдена и подпись на удостоверении поставил президент России Владимир Путин.

- Такие люди, как Иван Александрович - это уникальные люди. Это люди, которые отстояли нашу Родину, очистили ее от фашистской чумы. Мы благодарны всем воинам. И тем, кто выжил, и тем, кто остался на полях сражений, не вернувшись к своим и родным. Скоро в Ростовской области откроется военно-исторический комплекс "Самбекские высоты". Уверен, что там будет страничка и про ветерана Великой Отечественной войны Ивана Зверева, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

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