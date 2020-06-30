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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Железнодорожная станция Керчь-Южная откроется 1 сентября

Текст: Сергей Винник (Керчь)

Новая пассажирская железнодорожная станция Керчь-Южная начнет принимать и отправлять пассажиров 1 сентября. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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По данным министра, новая станция будет обслуживать поезда пригородного сообщения и дальнего следования. Кроме того, от станции будет проложена прямая автомобильная ветка до Керчи, и туда смогут подъезжать легковые автомобили и муниципальный общественный транспорт.

Керчь-Южная будет первой пассажирской железнодорожной станцией на крымском берегу после съезда с моста через Керченский пролив. Она наиболее удобна для жителей и гостей города, приезжающих и отправляющихся отсюда поездами. Следующая на этой ветке станция Багерово расположена в 18 километрах от моста, и керчанам не удобно до нее добираться. Поэтому, по просьбе муниципальных властей была построена ближайшая к городу станция Керчь-Южная.

Пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. Первым по мосту прошел фирменный пассажирский поезд № 7 "Таврия" из 17 вагонов по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Грузовое движение поездов по мосту началось 30 июня 2020 года.

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