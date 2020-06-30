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Проект: В регионах

По детской идее

Два проекта благоустройства Югры вошли в число лучших в России
Текст: Елена Панова
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
Это аллея российской славы в Нягани и арт-парк "Этноград" в деревне Русскинской Сургутского района.
После появления парка отдыха дети предложили создать огромную игровую зону. Фото: Департамент внешних связей Югры После появления парка отдыха дети предложили создать огромную игровую зону. Фото: Департамент внешних связей Югры
После появления парка отдыха дети предложили создать огромную игровую зону. Фото: Департамент внешних связей Югры

Оба проекта по-настоящему интересные, стилистически и архитектурно выдержанные. Так, на территории мемориального комплекса в Нягани установлено восемь бюстов великих полководцев и героев СССР. Аллея российской славы помогает знакомить с историей нашей страны, поддерживать патриотический дух и воспитывать молодых ребят на героических примерах прошлого.

Фото: Пресс-служба администрации Тюмени
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Основной темой арт-парка "Этноград" стали легенды народов Севера. Интересно, что создали проект на основе эскизов и предложений воспитанников детского лагеря "Этноград". В экспозицию вошли девять скульптур, прототипами которых стали культовые фигуры коренных народов Севера.

Оба проекта министерство строительства России признало лучшими наряду еще со 132 работами по благоустройству из 49 различных территорий страны. Югорские проекты внесены в реестр практик, которые рекомендовано тиражировать в других регионах России.

- Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 536 проектов от 84 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 132 лучших, - отметил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. - Основная цель - обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание "биб­лиотеки" лучших практик.

Основной темой арт-парка стали легенды народов Севера. Фото: Департамент внешних связей Югры

Оба проекта, которые представила Югра, были реализованы в регионе в прошлом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". И не исключено, что теперь по рекомендации Минстроя подобные объекты украсят города и других регионов страны

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Андрей Трубецкой, глава Сургутского района:

Это один из наших самых любимых объектов, который создавался большим коллективом взрослых и ребят. Два года назад в летнем лагере детишки предложили идею, мы ее поддержали. На каникулах 400(!) мальчиков и девочек разрабатывали концепцию скульптурного парка под открытым небом на основе хантыйских сказок и легенд. С помощью художников детские фигурки обрели вид настоящих произведений современного искусства. Деньги на реализацию проекта, а это около одиннадцати миллионов рублей, поступили сразу из нескольких источников: районного бюджета, предприятий, ведущих в Югре добычу нефти, и собственных средств некоммерческой организации "Среда развития". Всего через год - в июле 2019, в День государственного флага России, -мы официально открыли арт-парк. Район приобрел мощный центр притяжения турис­тов, который сегодня признан на федеральном уровне! Парк нам так полюбился, что мы решили продолжить проект. Вторая очередь парка будет называться Йонтэх (с хантыйского - "игра"). Идею снова предложили воспитанники лагеря в Русскинской. После сквера они захотели крутую игровую площадку. Денег теперь выделяем больше - порядка 15 миллионов рублей. Планируем начать стройку уже этим летом, а к осени сдать. Надеюсь, коронавирус не станет помехой.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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