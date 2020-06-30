К 300-летию Нижнего Тагила его жители получат сразу несколько подарков: автодорожный мост через пруд, многопрофильный легкоатлетический манеж в Дзержинском районе, детский центр культуры на Гальянке, отреставрированный современный музейный комплекс заводоуправления Демидовых и музея истории развития техники черной металлургии - первого в России завода-музея.

В эти проекты вложат 6,8 миллиарда рублей из отчислений ЕВРАЗа. В начале лета вице-президент холдинга, руководитель Дивизиона "Урал" Денис Новоженов подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области и администрацией Нижнего Тагила. Согласно документу в три ближайших года эти средства будут направлены на разработку проектной документации, строительство и реконструкцию в городе. Вклад металлургов более чем ощутим: половина годового муниципального бюджета.

Идея перекинуть мост с Гальянки на Корабельный мыс витала в умах тагильчан еще со времен Демидова. В 1935-м переправу даже включили в генплан. Но тогда денег на воплощение задумки не нашли: строили сразу два завода-гиганта. И вот наконец в 2020-м подрядчик вышел на площадку. Здесь работают 50 единиц техники и более сотни специалистов. Завершить стройку планируют в июле 2022 года. Мост через пруд решит ряд логистических проблем, будет способствовать улучшению экологии, сделает более удобным и быстрым путь из одного микрорайона в другой.

Легкоатлетический манеж на Вагонке возводится по поручению президента РФ. В 2018-м он побывал в Нижнем Тагиле и по­обещал, что такой спорткомплекс у горожан будет. Помимо манежа, тут разместят скалодром и гимнастический зал.

Гальяно-Горбуновский - самый молодой микрорайон города. Здесь много семей с детьми, а вот для занятий творчеством возможностей маловато. Центр допобразования, который здесь появится, поможет ребятам раскрыть свои таланты.

Крупные перемены ждут и музейный комплекс, посвященный истории черной металлургии.

Первым в России заводом-музеем стал демидовский завод в Нижнем Тагиле. Фото: Владислав Овчинников

- Завод, основанный Демидовыми, - уникальный технический объект не только для Урала, но и для всей страны. Он сохранился в отличном состоянии, потому что работал до конца XX века. Наша задача - сделать из него такой музей, чтобы он привлекал туристов со всего мира, которые смогут увидеть, как зарождалась черная металлургия на Урале, - уверен Денис Новоженов.

Чтобы понять, что нужнее всего горожанам, компания активно взаимодействует с местными сообществами, выявляет наиболее значимые проекты, начиная от помощи детдомам и мало­имущим семьям, заканчивая спонсорством образовательных, спортивных и культурных мероприятий, субсидированием экологических программ.

Так, в 2020 году, помимо Нижнего Тагила, ЕВРАЗ подписал еще одно соглашение - с Качканаром: в моногороде, где расположен Качканарский ГОК, около 380 миллионов рублей отчислений ЕВРАЗа пойдут на создание коммунальной инфраструктуры Дворца единоборств, а также на строительство и оснащение многофункционального спорткомплекса ДЮСШ "Ритм".

Соглашение 2020 года - пятое в истории Качканара. Благодаря предыдущим здесь появился ряд объектов, в том числе спортивная арена "Олимп", лыжероллерная трасса, на базе Качканарского горно-промышленного колледжа создается современный Центр профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.

- Мы делаем все возможное для развития Качканара и Нижнего Тагила. Хотим, чтобы наши сотрудники не только получали достойную зарплату, но и хорошо жили, - подчеркивает Денис Новоженов

комментарий

Алексей Орлов, первый вице-губернатор Свердловской области:

ЕВРАЗ создает комфортные условия не только на рабочих местах, но и на территории присутствия своих предприятий. Так, благодаря усилиям бизнеса в Нижнем Тагиле за последние годы произошли значительные улучшения. Здесь, как и во многих других городах региона, создается безопасная и удобная для жизни среда.