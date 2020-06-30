Уже второй год подряд Минстрой РФ признает Североуральск одним из лидеров в сфере благоустройства. Два проекта - Аллея боевой воинской славы и Молодежный сквер - включены в федеральный реестр лучших практик комфортной городской среды.

Модный и молодой

Тот самый сквер-победитель расположен прямо на въезде в город: рядом две школы, три детских сада, загс, так что название очень подходящее. Площадью он целых 9000 квад­ратных метров, вот только облик еще недавно имел скучный, "возрастной". Благодаря масштабному благоустройству, Молодежный не только омолодился, но и стал очень модным: здесь появились оригинальная "арка желаний" из семи колец, большой детский городок и скейт-парк, стена для граффити, wi-fi и селфи-зона. На площадке установили хорошее освещение, множество скамеек и уличных банкеток. Мультяшные скульптуры и большая песочница так и манят малышей. А для ребят постарше и взрослых настоящей точкой притяжения стал подсвечиваемый разными цветами "сухой" фонтан.

Реконструкция обошлась в 28 миллионов рублей, из них свыше 26 миллионов выделили областной и федеральный бюджеты, остальное закрыл муниципалитет. Подрядчики постарались, но, по мнению главы администрации городского округа Василия Матюшенко, решающую роль в преобразовании все-таки сыграли североуральцы, отдавшие свои голоса за Молодежный в рейтинговом голосовании.

По инициативе граждан в городе появилась и Аллея боевой воинской славы, посвященная землякам, погибшим в Афганистане и Чечне. Идея родилась в Союзе ветеранов боевых действий имени Героя России Дмитрия Шектаева, а местные жители ее горячо поддержали: 10 тысяч голосов в 2018-м было отдано именно за этот объект. С учетом того, что все население Североуральска составляет 25 тысяч человек, высказался почти каждый второй. Сегодня, прогуливаясь по аллее, любой может прикоснуться к истории города, увидеть его героев. Вдоль дорожки высажены деревья, разбиты клумбы, их обрамляют металлические полуарки. Внешне они похожи на склонившиеся кроны, в тени ветвей - портреты воинов.

В нынешнем году запланировано разбить "Рощу памяти" в поселке Калья. Проект задуман местной молодежью как дань уважения старшему поколению. Уже идет вывоз грунта, кальинцы с нетерпением ждут, когда же начнется строительство.

- Благоустройство - одно из важнейших направлений нашей работы. Город должен быть удобен, привлекателен, чист и зелен. Чем краше становится Североуральск, тем лучше настроение у людей, социальное самочувствие. Кроме того, архитектура и грамотно организованная среда воспитывают вкус, стиль. В этом году мы направили на ремонт дорог три миллиона рублей. Еще один маркер качества жизни - работа системы ЖКХ, - говорит заместитель главы администрации Североуральского ГО Владимир Паслер.

Город откликается на желание детей и взрослых заниматься физкультурой и спортом. Фото: Татьяна Андреева

Внимание и забота

Эффективность управления моногородом оценили не только на федеральном уровне: по итогам первого квартала минфин Свердловской области поставил муниципалитет на третье место после таких гигантов, как Екатеринбург и Нижний Тагил. Главные критерии: работа межведомственных комиссий, "мобильных групп", привлечение на территорию бизнеса, исполнение бюджета. И это не первое достижение Североуральского ГО: он несколько лет подряд входит в первую пятерку в регионе по повышению доходного потенциала. В 2018-2019 годах в конкурсе на развитие социального партнерства тоже уверенно занимал первое место.

- В системе управления важно понимать, что социальные запросы изменились. То, что еще пять лет назад казалось недостижимым, сегодня людьми воспринимается как стандарт. Мы должны работать так, чтобы жители видели позитивные перемены, чувствовали внимание и заботу, - считает председатель Думы Североуральского ГО Елена Балбекова.

Болевая точка любого моногорода - отток молодежи. Чтобы удержать активных и трудоспособных, в том числе молодых медиков и педагогов, администрация прикладывает максимум усилий: мобилизует ресурсы для повышения зарплат, вводит социальные бонусы. Многие приоритетные задачи уже решены. К примеру, полностью ликвидирована очередь в детсады. Сейчас стоит задача перевести все школы в одну смену. Для этого капитально ремонтируется здание школы № 7. 1 сентября она откроет двери: современная, оснащенная новейшим оборудованием, со своим футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговым стадионом. Безусловно, дети это оценят. Североуральск - город очень спортивный, "Лыжня Лукьяновых" и легкоатлетические эстафеты давно любимы жителями всех возрастов.

А 50-метровым плавательным бассейном после капремонта и вовсе можно гордиться.

Заботясь о подрастающем поколении, власти не забывают и о культуре. Так, в 2018 году капремонт пережил ДК "Малахит" в Черемухово, в 2019-м - детско-юношеский досуговый центр "Ровесник" в поселке Третий Северный. Ежегодные фестивали "Класс" и "Эх, душа моя русская" уже давно стали визитной карточкой Североуральска, а в прошлом году на День города здесь организовали карнавальное шествие. В этом - планируют впервые провести этнический праздник "Старик Филин", чтобы популяризировать туризм.

Североуральску действительно есть что показать: в его окрестностях расположено восемь памятников природы и 50 - археологических. В местном краеведческом музее хранятся уникальные экспонаты, в частности Черемуховский идол из древнего святилища - литая фигурка с головой филина и телом человека, останки первобытного бизона, мамонта, шерстистого носорога. Изюминка Североуральска - "Штуфной кабинетъ" с частной коллекцией Михаила Цыганко. Более 10 лет начальник горноспасательного отряда увлеченно собирал минералы, образцы породы, окаменелостей, а теперь в рамках муниципально-частного партнерства выставляет ее в музее. Экспонатов почти 1000, их география поражает: вся Россия, СНГ, дальнее зарубежье и даже Антарктида.

Главное украшение города - белоснежный храм Петра и Павла XVIII века, его называют жемчужиной уральского севера. А вот поклонников инженерного творчества наверняка заинтересуют деревянная гиперболоидная башня, построенная по проекту Владимира Шухова, и гидротехнические сооружения. Русла рек Вагран и Колонга целиком облицованы камнем, вкупе с системой шлюзов это предотвращает затопление шахт.

Североуральск — город горняков, здесь добывают бокситы. Фото: Татьяна Андреева

Наращивают мощности

Североуральск - вотчина бокситов, его градообразующее предприятие - Североуральский бокситовый рудник - ведет свою историю еще с 1934 года. Когда в 2014-м город попал в программу индустриальных монопоселений, перед властями встала задача диверсификации экономики. Среди успешных инвестпроектов последних лет - завод по обработке природного камня, цех лесопиления и цех по производству пеллет.

В частности, компания "СибирьЭкоСтрой" запустила в Североуральске производство обрезных пиломатериалов длиной до шести метров, также планирует перерабатывать отходы лесопилок в высокотехнологичную продукцию. Проекту присвоен статус приоритетного регионального в области освоения лесов. Расчетный объем инвестиций в него - 500 миллионов рублей, объем переработки древесины - 262 тысячи кубов в год. Это обеспечит горожан качественными стройматериалами, а местный бюджет - весомыми налоговыми отчислениями. Между муниципалитетом и "СибирьЭкоСтроем" заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве, в рамках которого будет создано 150 рабочих мест.

На другом предприятии - "Уральский щебень" - сейчас модернизируют мощности. Закупка семи новых автомобилей, двух экскаваторов, семи бульдозеров и двух дробилок позволила поднять производительность до 6-7 тысяч тонн продукции ежедневно. В планах - приобретение оборудования для защиты окружающей среды. Увеличилось и количество рабочих мест, сейчас их 230. Зарплата у некоторых категорий специалис­тов выше средней по области, соответственно, выросли и поступления налогов в бюджет города.

Открытие новых производств для Североуральска - показатель его инвестиционной привлекательности, перспектив экономического и социального роста.

- Огромный запрос на стабильное развитие мы ощутили еще несколько лет назад и сис­темно двигаемся в этом направлении, с каждым годом наращивая качество, масштаб, эффективность, сверяясь с мнением жителей. Конечно, важную роль в этом играет личная ответственность и самоотдача каждого члена команды, - подчеркивает глава Североуральского ГО Василий Матюшенко.