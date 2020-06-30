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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отель для ластоногих

Морские животные "проголосовали" за чистое побережье
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
Волонтеры со всей страны очистят от хлама и мусора времен СССР самое большое в мире лежбище моржей.
В отряды эковолонтеров, наводящих порядок на арктических островах, отбирают только физически крепких мужчин. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала В отряды эковолонтеров, наводящих порядок на арктических островах, отбирают только физически крепких мужчин. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала
В отряды эковолонтеров, наводящих порядок на арктических островах, отбирают только физически крепких мужчин. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

О том, что в Карском море на мысе Харасавэй обнаружено самое большое лежбище моржей в мире, наша газета писала осенью прошлого года. В сентябре на побережье неожиданно приплыли и расположились там на время почти тысяча лас­тоногих, к слову, давно занесенных в Красную книгу. Никогда раньше так много "туристов"-моржей на Ямал не прибывало. Как отмечают ученые, рекорд был отмечен 34 года назад, тогда у полуострова Ямал зафиксировали 384 моржа.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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И пока специалисты ломают голову, что привело небывалое стадо ластоногих к Харасавэю, и ждут их нынешней осенью снова, волонтеры из разных регионов страны собираются на Ямал. Их задача - расчистить лежбище, которое животные облюбовали около года назад. Все дело в том, что побережье, куда прибывали моржи, захламлено еще со времен СССР, прибывавшими покорять Арктику строителями коммунизма. Чего здесь только нет: ржавые бочки, остатки строений, битый кирпич. Все это предстоит убрать отряду волонтеров межрегиональной экологической организации "Зеленая Арктика". Работы стартуют в июле и закончатся в начале августа. Причем попасть в отряд эковолонтеров, прямо скажем, непросто. Существует жесткий отбор. Во-первых, нужно быть физически сильным - потаскай-ка на себе ржавое железо. Во-вторых, психологически устойчивым и без вредных привычек. Кроме того, нужно пройти специальное обучение. А еще в отряд не берут девушек, даже в качестве поваров, потому что работа требует выносливости.

Ребята отправляются на расчистку захламленных островов в Арктике вот уже несколько лет. Как правило, в отряд входят волонтеры из разных стран мира. Но нынче планы нарушила пандемия, никто из-за рубежа приехать не сможет.

Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

- Приезд волонтеров из других регионов страны спланирован с учетом строгого соблюдения всех санитарных требований, включая режим двухнедельной обсервации по прибытии, - рассказал председатель "Зеленой Арктики" Евгений Рожковский.

Кроме побережья на мысе Харасавэй, волонтеры будут продолжать расчистку острова Вилькицкого, где работы ведутся не первый год и вывезены уже сотни тонн ржавого железа и строительного мусора.

И если на мысе Харасавэй устроили себе "отель" моржи, то на необитаемом острове Вилькицкого и неподалеку расположенном острове Белый завсегдатаи - белые медведи. И те, и другие сегодня считаются редкими животными и находятся под защитой

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В Научно-экспедиционном центре по исследованию морских млекопитающих отмечают: принято считать, что редкий атлантический морж предпочитает такие регионы Российской Арктики, как Печорское море, север Новой Земли и Землю Франца-Иосифа. Что касается Ямала, то традиционно лежбищ здесь нет, раньше отмечались только единичные и кратковременные выходы животных на берег. Что привело моржей на Ямал, пока точно неизвестно. Причем среди сотен ластоногих на лежбище были и самки с детенышами разного возраста. Одна из версий состоит в том, что моржи устроили лежбище на Харасавэе из-за глобального изменения климата, в частности, из-за сокращения протяженности и толщины пакового льда. Именно на этом льду моржи формируют лежбища во время репродуктивного периода для спариваний и родов. Лед тает, что приводит к сокращению подходящих мест отдыха рядом с оптимальными районами питания.

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