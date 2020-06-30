Новости

В Москве выбрали финалистов конкурса разработчиков и изобретателей 08:33
В промзоне Петербурга загорелся таможенный терминал 08:14
Главный тренер "Сельты" похвалил Федора Смолова 08:11
Новый Kia Carnival: первые фото салона 08:00
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом 07:58
Игрок "Зенита" Азмун повторно нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане 07:57
Экс-тренер "Спартака" Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА 07:47
США ввели новые правила для поставок товаров в Россию 07:41
Месси покинул топ-3 претендентов на "Золотой мяч" 07:36
Эндокринолог объяснила, без чего жир не уходит из организма 07:34
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса 06:40
На Колыме медведь убил геолога 05:56
Иран выдал ордер на арест Трампа за убийство Сулеймани 05:35
В Японии из-за оползней могут эвакуировать свыше 70 тысяч человек 05:23
На Чукотке вновь включили отопление 05:12
В Бурятии село закрыли на карантин после вспышки COVID-19 04:42
Возле здания Amazon во Флориде произошла перестрелка 04:34
Губернатор Нью-Йорка потребовал от Трампа надеть маску 04:32
Правительство Венесуэлы вышлет из страны представителя Евросоюза 04:17
Главу магаданского агенства госимущества заподозрили в мошенничестве 04:08
В Приморье из-за дождей ограничен проезд к трем селам 03:54
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа 03:46
В Бурятии четыре человека пострадали при взрыве на СТО 03:45
В Хабаровском крае два человека погибли, еще семеро пострадали в ДТП 03:42
В Приморье снимут часть ограничений по COVID-19 03:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30.06.2020 08:08
Проект: В регионах

Новый старый город

В мегаполисе думают над концепцией реновации центра
Текст: Ольга Штейн
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
Застройщики и архитекторы предлагают необычный проект: преображать центральную часть не точечно, а целыми кварталами.
Фото: Георгий Сапожников Фото: Георгий Сапожников
Фото: Георгий Сапожников

Почему от реализации проекта выиграет не только бизнес, но и сами горожане, "РГ" рассказал генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомп­лекс" Валерий Ананьев.

Российская газета: Чем вас привлекла идея комплексной реновации центральных кварталов?

Валерий Ананьев: В Екатеринбурге идет работа над генпланом. Идея комплексной реновации и реконструкции мне импонирует, благодаря ей генплан приобретает смысл.

Раньше, еще студентом, гуляя по городу, я представлял, что и где можно исправить. Когда возник "Атомстройкомп­лекс", сам смог влиять на застройку. В глубине наших цент­ральных кварталов - заставленные машинами дворы, ржавые гаражи, автосервисы, разваливающиеся памятники архитектуры, в которых живут люди. Так быть не должно. Руководство города и области внимательно относится к проекту реновации центра, идея звучит и на федеральном уровне. Недавно первый зампред комитета по жилищной политике Госдумы РФ Сергей Пахомов заявил, что регионы должны иметь право на собственные программы реновации. У всех есть интерес и понимание, что придется многое менять, особенно в законодательстве - об этом в июне на совещании по мерам поддержки экономики и социальной сферы заявил и президент.

РГ: Что именно менять?

ВА: Есть сложности с реконструкцией памятников архитектуры. Если с "областными" мы еще можем работать, то к памятникам федерального значения не подступиться. В итоге здания попросту разрушаются. Нужны изменения в законах, которые позволят нам работать с такими объектами. Второй момент - частная собственность. Люди не хотят уезжать из ветхих домов. Денег на реконструкцию у них нет, здания рассыпаются, жильцы рискуют собой. Большинство собственников соглашается продать имущество и землю по рыночной стоимости, но кто-то ждет до последнего: "Я остался один, и хочу в 10 раз больше". Приходится менять всю застройку, оставлять в центре города избушку с туалетом на улице. Не хочется, чтобы это становилось правилом. Если мы говорим о реконструкции целого квартала, нужны законы, которые позволят застройщику довести дело до конца, учитывая интересы всех сторон. Если здание подлежит сносу, жильцы должны взамен получить достаточные компенсации и одинаковые возможности.

Проект ЖК «Северное сияние», для которого «Атомстройкомплекс» расселил более десятка двухэтажных бараков, в 2019  году получил премию fiabci Prix d’Excellence. Фото: Владимир Задумин

РГ: Средств бизнеса хватит для реализации проекта?

ВА: Одному бизнесу с такой задачей не справиться. Но поскольку проект реконструкции центра полностью отвечает задачам, предусмотренным нацпроектом "Жилье и городская среда", мы можем постараться привлечь федеральные средства. Тем более губернатор подчеркнул, что, несмотря на пандемию, наш приоритет неизменен: реализация нацпроектов, направленных на рост благосостояния людей и развитие региона.

РГ: На какой стадии идея находится сейчас?

ВА: На стадии обсуждения. Мы встречались с губернатором Евгением Куйвашевым, говорили, что можно сделать в городе. Он предложил проработать развитие Городка чекистов в качестве пилотной площадки. Приятно, что правительство области и администрация города открыты для диалога. Мэр Александр Высокинский, к примеру, недавно возобновил деятельность комиссии по работе над правилами застройки. Начало положено, главное - не останавливаться. Мы бы очень хотели, чтобы этот проект стал общим делом: жителей, бизнеса и власти.

РГ: Почему проектом нужно заниматься сейчас, во время кризиса?

ВА: Стройка - это локомотив, способный вытащить рынок из рецессии, дать работу сотням и тысячам людей. Выигрывают все: горожане получают новые общественные пространства, благоустроенное жилье, работу, бизнес - возможности для развития, власть - конкурентное преимущество для города. Люди захотят сюда приезжать и оставаться.

РГ: Планы грандиозные. Справитесь?

ВА: Если возьмемся за проект вместе, все получится. Компетенция нашего предприятия достаточная. За 25 лет своего существования "Атомстройкомплекс" строил садики, больницы, театры, реконструировал памятники, к примеру, дом Севастьянова, улицу Вайнера, мы активно участвуем в реализации нацпроектов. Я не знаю в городе задач, которые были бы нам не по плечу.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Памфилова: Ни одна попытка двойного голосования по Конституции не пройдет
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Путин наградил волонтера Анурьеву посмертно