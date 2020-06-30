Застройщики и архитекторы предлагают необычный проект: преображать центральную часть не точечно, а целыми кварталами.

Почему от реализации проекта выиграет не только бизнес, но и сами горожане, "РГ" рассказал генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомп­лекс" Валерий Ананьев.

Российская газета: Чем вас привлекла идея комплексной реновации центральных кварталов?

Валерий Ананьев: В Екатеринбурге идет работа над генпланом. Идея комплексной реновации и реконструкции мне импонирует, благодаря ей генплан приобретает смысл.

Раньше, еще студентом, гуляя по городу, я представлял, что и где можно исправить. Когда возник "Атомстройкомп­лекс", сам смог влиять на застройку. В глубине наших цент­ральных кварталов - заставленные машинами дворы, ржавые гаражи, автосервисы, разваливающиеся памятники архитектуры, в которых живут люди. Так быть не должно. Руководство города и области внимательно относится к проекту реновации центра, идея звучит и на федеральном уровне. Недавно первый зампред комитета по жилищной политике Госдумы РФ Сергей Пахомов заявил, что регионы должны иметь право на собственные программы реновации. У всех есть интерес и понимание, что придется многое менять, особенно в законодательстве - об этом в июне на совещании по мерам поддержки экономики и социальной сферы заявил и президент.

РГ: Что именно менять?

ВА: Есть сложности с реконструкцией памятников архитектуры. Если с "областными" мы еще можем работать, то к памятникам федерального значения не подступиться. В итоге здания попросту разрушаются. Нужны изменения в законах, которые позволят нам работать с такими объектами. Второй момент - частная собственность. Люди не хотят уезжать из ветхих домов. Денег на реконструкцию у них нет, здания рассыпаются, жильцы рискуют собой. Большинство собственников соглашается продать имущество и землю по рыночной стоимости, но кто-то ждет до последнего: "Я остался один, и хочу в 10 раз больше". Приходится менять всю застройку, оставлять в центре города избушку с туалетом на улице. Не хочется, чтобы это становилось правилом. Если мы говорим о реконструкции целого квартала, нужны законы, которые позволят застройщику довести дело до конца, учитывая интересы всех сторон. Если здание подлежит сносу, жильцы должны взамен получить достаточные компенсации и одинаковые возможности.

Проект ЖК «Северное сияние», для которого «Атомстройкомплекс» расселил более десятка двухэтажных бараков, в 2019 году получил премию fiabci Prix d’Excellence. Фото: Владимир Задумин

РГ: Средств бизнеса хватит для реализации проекта?

ВА: Одному бизнесу с такой задачей не справиться. Но поскольку проект реконструкции центра полностью отвечает задачам, предусмотренным нацпроектом "Жилье и городская среда", мы можем постараться привлечь федеральные средства. Тем более губернатор подчеркнул, что, несмотря на пандемию, наш приоритет неизменен: реализация нацпроектов, направленных на рост благосостояния людей и развитие региона.

РГ: На какой стадии идея находится сейчас?

ВА: На стадии обсуждения. Мы встречались с губернатором Евгением Куйвашевым, говорили, что можно сделать в городе. Он предложил проработать развитие Городка чекистов в качестве пилотной площадки. Приятно, что правительство области и администрация города открыты для диалога. Мэр Александр Высокинский, к примеру, недавно возобновил деятельность комиссии по работе над правилами застройки. Начало положено, главное - не останавливаться. Мы бы очень хотели, чтобы этот проект стал общим делом: жителей, бизнеса и власти.

РГ: Почему проектом нужно заниматься сейчас, во время кризиса?

ВА: Стройка - это локомотив, способный вытащить рынок из рецессии, дать работу сотням и тысячам людей. Выигрывают все: горожане получают новые общественные пространства, благоустроенное жилье, работу, бизнес - возможности для развития, власть - конкурентное преимущество для города. Люди захотят сюда приезжать и оставаться.

РГ: Планы грандиозные. Справитесь?

ВА: Если возьмемся за проект вместе, все получится. Компетенция нашего предприятия достаточная. За 25 лет своего существования "Атомстройкомплекс" строил садики, больницы, театры, реконструировал памятники, к примеру, дом Севастьянова, улицу Вайнера, мы активно участвуем в реализации нацпроектов. Я не знаю в городе задач, которые были бы нам не по плечу.