- Культура и искусство всегда были связующим звеном для успешного взаимодействия между людьми, - говорит директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. - А совместный проект с Галереей Синара Арт доказывает, что крепкие связи возможно создавать и в непростые времена. Онлайн-проект "Художник, объединивший горизонты" стал удачной возможностью дать зрителю яркое и всестороннее впечатление о живописце, оказавшем значительное влияние на развитие творческих сил Екатеринбурга и Урала.

Художник-пейзажист не открывал новых сюжетов, он вдохновлялся вечным круговоротом в природе: писал прозрачные уральские весны, осенние убранные поля, летние закаты во все небо, сверкающие белым русские зимы, трогательных крестьянских лошадок и покосившиеся деревенские избы. Немногословный, по свидетельству современников, и в жизни, в живописи он так же экономен и в средствах изображения. Кажется, что чувства автора сдержанны и никогда не выплескиваются через край. Но тем не менее искусствоведы называют Леонарда Туржанского "одним из эмоциональнейших пейзажистов своей эпохи" и одним из прямых наследников левитановского "пейзажа настроения". На сегодняшний день произведения Туржанского находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, во многих других художественных, мемориальных, краеведческих музеях страны, а также в частных собраниях России и за рубежом.

- Леонарда Туржанского считают знаковым для Урала художником, поскольку он сделал наш край видимым для столичных художественных кругов и зрителей через свои картины, которые он регулярно представлял на выставках, - говорит арт-директор Галереи Синара Арт, автор идеи выставки Дарья Костина. - Но его творчество еще важнее для Урала, потому что он создал образ региона, ставшего каноничным: неяркий, скромный, но глубокий, подлинный и укорененный - почти как бажовский Урал. Кстати, Туржанский с Бажовым были современниками.

Онлайн-экспозиция включает 20 произведений: портреты, пейзажи, причем не только сельские, но и городские, а также материалы из частных архивов. Содержательный рассказ о мастере и комментарии кураторов к отдельным работам помогают зрителям не только узнать ближе творчество единственного уральского художника, надежно вписанного в общероссийскую историю искусства начала ХХ века, но и понять, почему оно актуально до сих пор справка

Леонард Туржанский родился в 1875 году в Екатеринбурге в семье врача. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у знаменитых мастеров серебряного века Валентина Серова и Константина Коровина. Природа Урала стала для Туржанского источником вдохновения на всю жизнь, а самого его называют основоположником школы уральского пейзажа. Интересно, что, будучи последовательным приверженцем реалистического направления, он одним из первых в России применил художественный метод импрессионизма.

Справка

Леонард Туржанский родился в 1875 году в Екатеринбурге в семье врача. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у знаменитых мастеров серебряного века Валентина Серова и Константина Коровина. Природа Урала стала для Туржанского источником вдохновения на всю жизнь, а самого его называют основоположником школы уральского пейзажа. Интересно, что, будучи последовательным приверженцем реалистического направления, он одним из первых в России применил художественный метод импрессионизма.