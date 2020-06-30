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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Психологи научат врачей справляться с пациентами-манипуляторами

Текст: Ольга Штейн

Волонтерский онлайн-проект бесплатной психологической помощи #МыРядом2020 запускает серию вебинаров: психологи расскажут медикам о типичных манипуляциях пациентов во время пандемии и научат справляться со стрессами.

Проекту почти три месяца. Он объединяет 200 профессиональных психологов со всей страны. Изначально врачеватели душ планировали помогать только докторам, но затем решили поддерживать всех, кому тяжело. Сегодня работают линии помощи для медработников, их родных, для детей и подростков, для тех, кто потерял близких или лишился работы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Психологи рассказали, как подготовиться к жизни после самоизоляции

Вчера команда проекта запустила серию открытых вебинаров и полезных видео для врачей. Их проведут клинические психологи и психотерапевты, работающие, в том числе, в "красной зоне": психолог из московской "Коммунарки" Олег Кныш, врач-психотерапевт из екатеринбургской клиники "Сосновый бор" Дмитрий Немытых, врач-психиатр Константин Баранников, чья жена - врач из "красной зоны" и другие.

Темы вебинаров разные: "Бессонница: что делать", "Типовые манипуляции пациентов во время пандемии", "Профилактика профессионального выгорания медика", "Управление конфликтами в медицинском учреждении", "Как справляться со стрессом врачу в "красной зоне" и т. д.

Трансляция вебинаров будет идти на сайте МыРядом2020.рф. Поучаствовать в них можно также на площадке ZOOM: для этого нужно зарегистрироваться у организаторов по e-mail: Myryadom2020@ya.ru.

Кроме того, авторы проекты опубликуют обучающие видеоролики, посвященные непростым психологическим ситуациям: "Капризный пациент: что делать", "Как прожить дежурство в костюме врачу "красной зоны", "Обратная сторона героизма медиков", "Неблагодарные клиенты: как не отчаиваться и продолжать делать свою работу" и пр.

Ранее, напомним, о том, как менялось состояние людей весной, "РГ" рассказывала автор проекта Надежда Сафьян. Также она дала советы, как выйти из самоизоляции с максимальной пользой для себя.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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