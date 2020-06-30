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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Какой Сабантуй без самовара

Уральское село, отмечающее 290-летие, а не Тула, является родиной русского водогрея
Текст: Татьяна Казанцева
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
Иргинские мастера опередили туляков на несколько десятилетий.
В Красноуфимском округе до сих пор живут кержаки. Фото: Алена Верзакова В Красноуфимском округе до сих пор живут кержаки. Фото: Алена Верзакова
В Красноуфимском округе до сих пор живут кержаки. Фото: Алена Верзакова

Источники утверждают, что село Нижнеиргинское, расположенное в Красноуфимском районе Свердловской области, основали раскольники-староверы из Нижегородской губернии, бежавшие от преследований на башкирскую землю в XVII веке. Официальный год рождения села - 1730-й, когда был пущен Иргинский медеплавильный завод. Спустя почти сорок лет медное производство остановилось из-за нехватки сырья. Зато расцвела фабрика для изготовления и лужения медной и латунной посуды - она работала на привозной руде.

Фото: Николай Гернет
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Именно здесь в 1746 году появился на свет первый русский самовар. Один такой предмет был конфискован у иргинца за провоз товара в обход таможни, в протоколе он описан весьма подробно: "Самовар с прибором медный, луженый, весом 16 фунтов, заводской собственной работы, ценою в 4 рубля 80 копеек". Самовары появились на основе сосудов для приготовления сбитня - горячего напитка с добавлением трав и меда. Вскоре чай вытеснил из чудо-посудины "русский глинтвейн".

Кстати, затем самовары начали "клепать" и на соседнем Суксунском заводе Демидовых, откуда они дошли и до Тулы. Однако изящные и прочные иргинские изделия ценились выше. И это придает известной поговорке "В Тулу со своим самоваром" совсем другой смысл. Позднее фабрика закрылась, но местные кустари делали самовары вплоть до революции. Коллекцией пузатых цилиндров на тонких ножках сегодня можно полюбоваться в местном музее.

Мастеровитые иргинцы никогда не останавливались на чем-то одном. Более ста лет назад здесь делали свечи, варили мыло, катали пимы (валенки), профессионально шили кожаную обувь. Многие ремесла не забыты и сегодня: местные мастера по-прежнему охотно работают с металлом, деревом, воском, кожей. А несколько лет назад сельская школьница со своей учительницей создали нижнеиргинскую матрешку - особенную, не похожую на "типовых"

Комментарий

Олег Ряписов, глава муниципального образования Красноуфимский округ:

67 населенных пунктов уютно расположились на земле Красноуфимского района. Держит людей малая родина, а еще привлекает к себе новых жителей и гостей как таинственное "место силы", которое, говорят, и от бесплодия излечивает, и дает новый смысл жизни людям с эмоциональным выгоранием, и дарит вдохновение творческим личностям. Район раскинулся привольно - угодья аграриев, огромные лесные массивы, сопки, лесостепи и скальные нагромождения соседствуют с тремя муниципалитетами Свердловской области, а также с Пермским краем и Башкортостаном. А к красавице-Уфе со всех сторон устремляются речки с ключевой водой, которую облюбовал хариус.

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На территории Красноуфимского округа много природных памятников, среди которых и Аликаев камень, известный как Марьин Утес по фильму "Тени исчезают в полдень". Много лет бок о бок живут на этой земле русские, татары и марийцы. Здесь сформировался особый климат межэтнического добрососедства. В многонациональных традициях закладывается фундамент дальнейшего развития Красно­уфимского района в плане туризма. В селе Юва расположен Центр сохранения традиций марийского народа, где вам расскажут об истории марийского костюма, продемонстрируют национальные обряды и угостят национальными блюдами. А на родине первого самовара и единственного памятника в честь отмены крепостного права - в селе Нижнеиргинском - собраны сведения о старообрядчестве и хранятся предметы быта кержаков. Престольный праздник Святой Троицы здесь отмечают с особым размахом! Ярким действом выделяется и татарский Сабантуй. Вас могут пригласить пройтись по дворам с шестом и собрать подношения по случаю главного мусульманского праздника. А от конных скачек просто дух захватывает! Венчает наши массовые праздники День Красноуфимского района, на разнообразие сельских подворий которого прибывает посмотреть множество гостей. Когда сложный для всех нас период минует, приезжайте, будем рады!

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