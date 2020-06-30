Средний Урал впервые за пять лет отправит в армию представителя манси

В Свердловской области впервые за пять лет на военную службу призвали юношу манси. Об этом сообщил начальник отдела военного комиссариата Вадим Денисов.

Представителей этого коренного малочисленного народа на Среднем Урале немного (несколько семей живет на самом севере области), так что событие, действительно, уникальное.

"Молодого человека отправили на сборный пункт. Там он пройдет медицинское, психологическое и социальное изучения, а также сдаст тест на COVID-19. Затем его ожидает определение фактического места прохождения службы", - рассказал Вадим Денисов.

Кстати, значительная часть уральских призывников отправится служить на Дальний Восток и в Подмосковье. Также 15 человек отобраны для президентского полка ФСО, и 10 юношей пополнят научные подразделения Минобороны.

Напомним, в целом в ходе весенней кампании от Свердловской области в армию призовут около 4 тысяч человек (в этом числе более 700 - из Екатеринбурга). "В этот призыв изучение личных дел происходило удаленно: при помощи телекоммуникационных средств и интернета", - уточнил ранее военный комиссар Игорь Лямин.

Для обеспечения эпидбезопасности областные военные структуры получили более 8 тысяч экспресс-тестов. Всех призывников проверяют на коронавирусную инфекцию. Процедура занимает 15-20 минут и проводится на КПП сборного пункта. Ожидают результата новобранцы в отдельном помещении.