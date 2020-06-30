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Город-монастырь

Первый крупный населенный пункт Южного Зауралья назвали в честь монаха
Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
На гербе Далматово и сейчас изображены три золотых колокола на лазоревом поле.
Сегодня ансамбль Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря - объект культурного наследия федерального значения. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сегодня ансамбль Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря - объект культурного наследия федерального значения. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сегодня ансамбль Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря - объект культурного наследия федерального значения. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По монастырю можно изучать историю России. Он пережил набеги кочевников, "дубинщину" (волнения приписных крестьян монастыря в 1762-1764 годах), пугачевский бунт, экономический подъем и полное разорение. В местном краеведческом музее сохранилась крестьянская изба отставного солдата Данилы, срубленная из пяти (!) сосновых бревен, расщепленных пополам. По преданиям, в ней останавливались пугачевцы, когда осаждали обитель в 1774 году. В музее есть копия картины из Третьяковской галереи художника Николая Неврева "Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова перед пострижением", которая напоминает о дворцовых интригах во времена императрицы Анны Иоанновны. Царские власти использовали обитель для заточения неугодных. По указу Тайной канцелярии, в 1735 году княжна Юсупова была сослана в Введенский девичий монастырь, находящийся в управлении Далматовского. Сюда отправили представителя знатного рода военачальников графа Петра Апраксина и других видных особ. В советское время на территории исторического комплекса размещались музей, колхозно-совхозный театр, завод молочной промышленности.

Фото: Валентина Пичурина/РГ
Жители Далматово выступили против сноса сараев возле стен монастыря

В начале 1990-х годов разрушенный комплекс вернули верующим. Трудно было поверить, что когда-то здесь размещался один из крупнейших центров образования и культуры Уральского региона и Сибири, а по ряду экономических показателей на протяжении XVII - начала XX веков монас­тырь был лидером среди обителей восточной части Российской империи. Самые известные воспитанники духовного училища - начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин), изобретатель радио Александр Попов, поэт и учитель Лермонтова Алексей Мерзляков, организатор Томского университета и попечитель Западно-Сибирского учебного округа Василий Флоринский.

Сегодня ансамбль Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря - памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Его реставрируют, одновременно здесь идут церковные службы, в кельях живут монахи и послушники. Монастырь полностью себя обеспечивает всем необходимым. У него есть свое подворье, пашня, тепличное хозяйство, пасека, сыроварня, пекарня, мас­терские.

По количеству достопримечательных мест Далматово - город-музей. Только на одной улице Советской, где, кстати, стоит обитель, есть еще 12 памятников истории и культуры регионального значения более позднего времени, в основном это крепкие каменные купеческие дома и лавки. Есть уникальный военно-патриотический Городской парк, в котором сосредоточено сразу несколько современных мемориалов воинам-землякам. Открывают аллею четырнадцать постаментов с бюстами героев Великой Отечественной войны, социалистического труда, войны в Корее, героя России, полных кавалеров ордена Славы, родившихся здесь. А памятник первому воину-защитнику, сыну казачьего атамана Далмату (в миру Дмитрий Мокринский) - поставлен на территории монастыря. В обители находятся его главные военные доспехи: шишак и кольчуга

Комментарий

Сергей Спицин, глава города Далматово:

В этом году в городе проводятся беспрецедентные по объему и финансированию работы по благоустройству. Ремонтируем дороги, дворы, приводим в порядок парки и скверы. При поддержке руководства области и района планируем реализовать масштабный проект по преобразованию территории возле монастыря в туристическую зону. Также участвуем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Советуемся с жителями, что надо изменить в городе, чтобы он стал лучше. Большинство высказалось за благоустройство территории березовой рощи, расположенной к северо-западу от лыжной базы "Снежинка". Определившись с местом, горожане сами предложили конкретные культурные и спортивные объекты, которые, по их мнению, должны быть здесь возведены, сохранив при этом рощу в первозданном виде. Предприниматели готовы вложить собственные средства в обустройство территории. Так мы совместно преображаем наш город, чтобы в нем чувствовали себя комфортно, удобно и уютно как местные жители, так и наши многочисленные гости.

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