Масштабные транспортные проекты реализуются в Свердловской области. По темпам дорожного строительства Екатеринбургская и Нижнетагильская агломерации входят в десятку российских лидеров. Но нынешний год - особенный: стартовали или приближаются к финишу дорожные объекты, которые серьезно повлияют на развитие уральских городов.

Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" не только сказывается на состоянии трасс, но и способствует развитию больших и малых муниципалитетов, уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также является драйвером для обновления отрасли, внедрения инновационных подходов в развитие дорожной инфраструктуры в регионе.

- Уже в ходе реализации нацпроекта на Среднем Урале сформировался новый подход к дорожному строительству: усовершенствован контроль качества, организован постоянный мониторинг состояния трасс, внедрены новые технологии, современные виды топлива, обновляется парк пассажирского транспорта, - считает губернатор.

Горы свернем

Нынешней весной на заключительный этап вышло строительство екатеринбургской кольцевой дороги. Работы ведутся на пусковом комплексе, соединяющем Полевской тракт с федеральной трассой М5 "Урал" - это финишный участок. Когда на нем откроется движение, вокруг областного центра будет замкнуто транспортное кольцо, значит, большая часть грузовых фур и транзитных авто минует мегаполис. Уменьшатся пробки и дышать в городе станет легче.

- Протяженность финишного участка кольца - 11,4 километра. Трасса здесь будет шестиполосной. В строительстве используются передовые технические решения, в частнос­ти, нижний слой покрытия будет уложен из так называемого ПДА - асфальтобетона с использованием полимеров. Материал очень устойчив к образованию колеи, - поясняет инновации начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

Строительство ЕКАД началось в 1989 году. Протяженность кольца больше 91 километра. Как смыкается транспортный круг, недавно показали журналистам "РГ". Горы щебня, земли, дробленого камня, масштабный "скелет" 270-метровой эстакады и уходящие вдаль четкие контуры трассы - вот картина нынешнего дня. До асфальта, понятно, еще далеко, но перспективы специалисты рисуют оптимистичные.

В частности, планируется запустить объект почти на два года раньше. Глава региона поставил задачу перед областным министерством транспорта и дорожного хозяйства замкнуть кольцевую автодорогу и реконструировать участок от Челябинского до Тюменского тракта до конца 2022 года. Чтобы выполнить поручение, региональный минтранс ведет активную работу по привлечению федеральных средств на строительство и реконструкцию ЕКАД.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, командная и системная работа всех участников проектного офиса нацпроекта позволила показать хороший результат и не только получить дополнительные деньги из федерального бюджета, но и включить в нацпроект такой капиталоемкий объект как строительство и реконструкция кольцевой автодороги.

Весной строительство екатеринбургской кольцевой дороги вышло на заключительный этап. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В этом году в рамках проекта уже освоено 418 миллионов рублей. В разгар сезона планировали получить еще два миллиарда рублей, но ситуация с коронавирусом могла спутать дорожные планы. На весенней онлайн-конференции с президентом губернатор Евгений Куйвашев попросил о дополнительных финансовых ресурсах в объеме два миллиарда 124 миллиона рублей. Глава государства согласился, что "объект очень важен для такого крупного мегаполиса, как Екатеринбург", тут же связался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, курирующим в том числе дорожные стройки, и поручил "проработать вопрос финансирования".

С берега до берега

В "вопрос" включены и 124 миллиона - сумма, предназначенная для реконструкции дорожной сети Нижнего Тагила. Еще один масштабный проект - возведение моста через городской пруд. В прошлом году жители почти единодушно проголосовали за строительство путепровода. Эстакада должна связать берега пруда промышленного центра уже в 2022 году, в год 300-летия Нижнего Тагила. Мост будет возведен в южной части города, он соединит одну из ведущих региональных трасс - Серовский тракт, по которому идут основные грузоперевозки, - с районами, расположенными на другой стороне пруда. А параллельно с воплощением этого сложного инфраструктурного проекта в Нижнем Тагиле ведут масштабный ремонт городских дорог. Подход комплексный: не только смена покрытия, но и установка светофоров, ограждений, оборудование пешеходных переходов.

- Впервые с 2014 года Нижнему Тагилу выделена такая большая сумма на ремонт дорог, и у нас есть отличный шанс привести город в порядок. Из центра будем постепенно уходить на окраины, чтобы и там дороги были качественными и безопасными, - подчеркивает глава города Владислав Пинаев.

ЕКАД планировали достроить к 2024 году, сейчас понятно, что можно уложиться и к концу 2022-го. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Сезон дорожно-строительных работ стартовал недавно, а в Нижнем Тагиле уже принят первый объект: на две недели раньше срока отремонтировали участок улицы Красных Зорь в Тагилстроевском районе. Событие, на первый взгляд, не масштабное: отрезок невелик, но для автомобилистов и местных жителей он давно уже головная боль. Здесь 40 лет не было капитального ремонта. Из-за колдобин с трудом проезжали не только легковушки, но и автобусы, даже пешеходам приходилось несладко на разбитых тротуарах.

С видом на Чусовую

Не остаются без внимания на Среднем Урале и сельские трассы. По данным регионального министерства транспорта, будут капитально отремонтированы почти 30 километров дорог, соединяющих поселки с оживленными магистралями. Около 43 километров, в том числе грунтовок, ждут обычные сезонные ремонты.

Также проверят на прочность и при необходимости подлатают дорогу в поселок Серебрянка. Грунтовку в отдаленное старинное село привели в порядок по поручению президента РФ четыре года назад. В строительство было вложено 250 миллионов рублей, и за состоянием сельской трассы следят постоянно. Местность здесь непростая, болотис­тая, поэтому приходится укреплять каменную "подушку". Но нынешним летом таежную трассу ждут более глобальные преображения: дорогу продолжат до соседнего села Верхняя Ослянка, расположенного на берегу реки Чусовой. У села прекрасные туристические перспективы: здесь пролегал путь Ермака в Сибирь, а ныне это финишный пункт популярного байдарочного маршрута. Местные власти уверены, что новая дорога позволит ближайшим селам стать центрами водного туризма на Урале

Справка

В Свердловской области в 2020 году реконструкция полотна и капремонты пройдут на 167,7 километра региональных дорог. Плюс приведут в порядок 83,3 километра федеральных трасс. На эти цели из областного бюджета направлено 1,8 миллиарда рублей. Федеральное финансирование в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составит 1,2 миллиарда рублей.