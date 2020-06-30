В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе

С завтрашнего дня в Екатеринбурге откроются летние веранды кафе и ресторанов. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила", - написал он на своей странице в Instagram.

Послабление коснется пока только столицы Среднего Урала. Что касается других городов области, то, как отметил Куйвашев, "будем действовать исходя из развития эпидобстановки".

Еще одна хорошая новость - на сей раз, для тех уральцев, у кого есть дети-дошкольники: со второго июля планируется увеличить количество дежурных групп в садиках.

"Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50 процентов. Дальше - как и в случае с заведениями общепита - будем действовать по обстановке", - подчеркнул губернатор.

Между тем

В области за сутки выявлено 276 случаев COVID-19 (итого с начала пандемии заболели 12792 человек). Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое. Оперштаб подтвердил еще два случая смерти больных коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев на сегодня - 95.

"Мы сегодня по-прежнему находимся на плато, - говорит главный эпидемиолог минздрава области Галина Борисевич. - Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют".

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