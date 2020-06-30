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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре ушло в суд дело о незаконном обороте драгметаллов на 82 млн руб

Текст: Татьяна Воробьева

В Югре в суд ушли материалы уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов на общую сумму 82 миллиона рублей.

Фото: depositphotos.com
ФТС предупредила об уголовном наказании за контрабанду драгметалла

По данным прокуратуры Березовского района, фигурант - бывший гендиректор предприятия, которое вело геологоразведочные работы и занималось изучением и разработкой недр. Он обвиняется по двум статьям, связанным с незаконными сделками с драгоценными металлами (по ч. 1 ст. 191 УК РФ и по ст. 192 УК РФ). А также - по ч. 2 ст. 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями.

"Установлено, что с 2013 года по 2014-й обвиняемый без разрешения совета директоров, не уведомив госорганы, безвозмездно передал своему знакомому из Сургута золото, серебро и платину на общую сумму 82 миллиона рублей", - сообщает прокуратура Югры.

В итоге компания не получила доход от продажи добытых драгметаллов, это вылилось в остановку производственного процесса и банкротству.

"Обвиняемый признал вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы дела направлены в Березовский районный суд для рассмотрения", - передает пресс-служба ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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