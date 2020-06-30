В Курганской области появился новый профессиональный праздник

По инициативе регионального фонда "Агентство технологического развития" в Курганской области установили знаменательную дату - День арматуростроителя, который будет отмечаться 28 декабря. Сегодня областная дума утвердила праздник на законодательном уровне.

Развитие арматуростроения началось в Зауралье после введения в эксплуатацию первой очереди завода. 28 декабря 1954 года коллектив предприятия провел митинг, посвященный выпуску первой задвижки, которые потом запустили в серийное производство. С тех пор в регионе появились десятки новых предприятий, связанных с арматуростроением.

В 2014 году по решению директоров и собственников предприятий-производителей трубопроводной арматуры создан Курганский территориально-отраслевой кластер. В него входят заводы, предприятия, выпускающие сопутствующие товары, а также учреждения науки и образования. Всего 46 компаний и организаций, на которых работает около 6, 5 тысяч человек. Доля товаров и услуг кластера на российском рынке составляет 9,1 процент.