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30.06.2020 08:15
Проект: В регионах

Нить Сансары

Как 3D-поделки учат детей беречь природу
Текст: Ирина Ремес
Российская газета - Спецвыпуск № 140(8194)
В Новом Уренгое реализуется несколько экологических проектов, ориентированных на детей. Воплощать в жизнь задуманное их авторам помогает компания "Газпром добыча Уренгой".
Педагог Александр Мохирев - автор модуля по переработке пластика в нити для 3D-печати. Фото: пресс-служба ООО «Газпром добыча Уренгой» Педагог Александр Мохирев - автор модуля по переработке пластика в нити для 3D-печати. Фото: пресс-служба ООО «Газпром добыча Уренгой»
Педагог Александр Мохирев - автор модуля по переработке пластика в нити для 3D-печати. Фото: пресс-служба ООО «Газпром добыча Уренгой»

Один из недавних победителей грантового конкурса социальных и культурных проектов, поддержанных предприятием, - "Сансара". Педагог Дома детского творчества Александр Мохирев, гуляя как-то в окрестностях города, удивился количеству мусора вокруг. Большая часть - пластик, для бесследного исчезновения которого нужно не менее 300 лет. В то же время это ценное вторсырье. Так родилась идея модуля по переработке пластика в нити для 3D-печати.

Александр разработал установку размером чуть больше обычного принтера, в основе которой - электродвигатель привода автомобильных стеклоочистителей. Конструктор-любитель назвал ее "Сансара", что с санскрита переводится как "круговорот жизни и смерти". Этакое философское осмысление перерождения пластика.

Расходный материал для "Сансары" - очищенный измельченный полимер. Александр несколько дней собирал сырье, очищал его и разрезал обычными ножницами на мелкие кусочки. Из двух больших пакетов измельченного полимера получилось выплавить полтора килограмма нитей для

3D-печати. Стоимость магазинного аналога из полилактида обошлась бы в приличную сумму.

В Доме детского творчества секция, где создают объемные формы из пластика, - одна из самых популярных. Юные новоуренгойцы "рисовали" 3D-ручкой игрушки, брелоки, рукоятку для ножа. Хотели даже повторить эксперимент художников с 3D-макетом автомобиля в натуральную величину. Однако на творческие поделки, тем более масштабные, нужно немало пластиковых нитей. "Сансара" со всеми запросами справиться не могла.

Один из победителей конкурса — проект «Сказка на ладошке» Муници-пального бюджетного учреждения культуры «Ново­уренгойский городской музей изобразительных искусств». Фото: пресс-служба ООО «Газпром добыча Уренгой»

На помощь пришло градообразующее предприятие. В конкурсе социальных и культурных проектов установку "Сансара" признали лучшей в номинации "Экология". На средства ООО "Газпром добыча Уренгой" будут приобретены экструдер и шредер, чтобы автоматизировать процесс измельчения пластика. Уже в следующем учебном году у Александра Мохирева и его воспитанников благодаря новой технике будет столько 3D-нитей для творчества, сколько потребуется. Кроме того, у ребят появится стимул сортировать отходы. Они больше не выбросят бездумно пустую пластиковую тару, а сохранят ее, чтобы переработать в полезное сырье. Значит, приполярный город станет чище.

К слову, "Сансара" - не первый проект Дома детского творчества, поддержанный газодобывающей компанией. Уже несколько лет здесь реализуется инициатива "ЭкоНур", цель которой - привить юному поколению культуру бережного отношения к окружающей среде. В 2017-м она тоже побеждала в конкурсе социальных и культурных проектов компании "Газпром добыча Уренгой". На грант, выделенный предприятием, педагоги приобрели необходимое оборудование и провели множество мероприятий: мастер-классов, мини-спектаклей, викторин, а также экскурсий на полигон твердых бытовых отходов

справка «РГ»

Конкурс социальных и культурных проектов ООО "Газпром добыча Уренгой" проводится для общественных организаций, государственных и муниципальных бюджетных учреждений в пяти номинациях. За четыре года к участию в нем были представлены уже более 190 проектов, 33-м вручены денежные гранты. Только в прошлом году на эти цели газодобывающая компания выделила свыше девяти миллионов рублей.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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