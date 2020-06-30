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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В рамках Иннопрома онлайн обсудят Парижское соглашение

30 июня пройдет традиционная еженедельная дискуссия на промышленной онлайн платформе Иннопром - "Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности".

Среди спикеров ожидаются Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Лоран Бардон, Глава отдела экономики и торговли, Представительство Европейского Союза в Российской Федерации, Йохан Вандерплаетсе, Председатель Правления АЕБ, Президент Schneider Electric в России и СНГ, Дмитрий Гречкин, Старший Вице-Президент по стратегическому развитию, АО "Группа "Илим", Дэвид Кэмпбелл, Президент BP в России и др.

Фото: Пресс-служба "Иннопрома"
На "Иннопроме" в режиме онлайн обсудят технологии для промышленного роста

Модераторами дискуссии выступят директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин и Заместитель председателя Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким.

В рамка сессии обсудят степень готовности российской промышленности к реальным шагам по сокращению парниковых газов, какие возможности и ограничения это вызывает, усилия России по сокращению выбросов парниковых газов: воспроизводство лесов как компенсация ущерба от атмосферных загрязнений, а также различие в подходах стран ЕС и России, пограничный налог на выбросы углерода.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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