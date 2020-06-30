По просьбе "РГ" несколько жителей УрФО поведали о том, что, по их мнению, чаще всего неоправданно остается вне внимания приезжих.

Привет, оружие!

Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской Ассоциации туризма:

- Один из недооцененных туристических объектов в Свердловской области - музей военной техники под Екатеринбургом, в Верхней Пышме. Я объездил многие автомобильные музеи в США, Чехии и могу отметить высокий, действительно мировой, уровень уральского музейного комплекса. Огромная коллекция военной техники под открытым небом, уникальная экспозиция автомобилей в просторных залах. Все в отличном состоянии, современные музейные технологии

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Не край - изумруд!

Дмитрий Клейменов, директор Уральского геологического музея УГГУ:

- Урал - уникальная геолого-минералогическая провинция, которая не имеет аналогов в мире. И это во многом определяет большой потенциал туристической привлекательности региона. Здесь нашли первое российское золото и месторождение платины, алмазы и изум­руды, александриты и демантоиды. У нас потрясающий музей золота в Березовском - там можно спуститься в настоящую шахту, интересные экспозиции в нашем музее, в музее камнерезного искусства и музее природы. Близ поселка Палкино есть гранатовые копи - живописные места, где под ногами можно найти кристаллы альмандина. В поселке Малышева - изум­рудные копи, куда водят экскурсии, неподалеку - Баженовский асбестовый карьер длиной одиннадцать километ­ров, демонстрирующий мощь горнозаводского Урала. В окрестностях Сысерти - место первой находки планерита, минерала, образующего красивые голубые корочки на кварце, рядом с Косым Бродом - территория, где обнаружили диаспор и хоритоид

Речная "Одиссея"

Марина Мартишина, начальник Управления культуры и молодежной политики администрации Шурышкарского района ЯНАО:

- Уже 17 лет районный молодежный центр проводит турис­тическую экспедицию "Одиссея" для подростков к озеру Варчато. Горная Обь, ведущая туда, мелеет очень быстро, поэтому попасть на место можно всего раз в году - в конце июня. Ребят везут на водометных катерах к берегу озера, где они разбивают лагерь, а потом сплавляются на байдарках. Их сопровождают педагоги, вожатые, спасатель, медицинский работник и повар, которые выросли в этих краях. Подростков обучают технике выживания в диких условиях

Фото: Татьяна Андреева/РГ

В гостях у хантов

Михаил Савченко, руководитель отделения Русского гео­графического общества в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

- Наш регион - это прежде всего уникальная, нетронутая природа Приполярного Урала. Реки и озера с потрясающей рыбалкой, горы Неройка и Народная, загадочная гора Пирамида, внутри которой еще на рубеже XIX-XX веков что-то искали британцы, а позже экспедиции исследователей под патронатом НКВД. В Югре удивительные возможности для развития этнотуризма - посещение аутентичных стоянок оленеводов

Фото: Архив Павла Ситникова

Бивни ищут под водой

Павел Ситников, известный тюменский натуралист и путешественник:

- В Тюменской области помимо широко известных в стране и мире достопримечательностей (все они в границах городов) есть заповедные уголки, притягивающие ценителей дикой природы, необычных ландшафтов, археологии. К примеру, в Ингальской долине свыше полусотни памятников археологии - от каменного века до средневековья. Неподалеку, рядом с рекой Исеть, Марьино ущелье с очень редкими видами флоры. На юго-востоке региона - озеро Соленое, которое сравнивают по лечебным свойствам с Мертвым морем. Незабываемо посещение "кладбища" мамонтов. Обычно мы ищем останки доисторических гигантов на дне реки: заходим в нее, когда уровень воды не выше пояса, и ступнями нащупываем. На­ткнуться на фрагмент бивня - удача нередкая

Фото: Пресс-служба администрации Троицка

Столицам на зависть

Александр Виноградов, глава города Троицка Челябинской области:

- Троицк - старинный купеческий город с давними казачьими традициями и по-настоящему уникальной архитектурой. Этот южный форпост губернии стоял на великом караванном пути и некогда был гораздо известней своего северного соседа - Челябинска. Однако надолго остался в стороне от финансовых потоков и благодаря этому сохранил в первозданном виде сотни исторических объектов, связанных с пугачевским бунтом, казачеством и купеческой вольницей. Город сразу поражает изысканностью зодчества и еще одним удивительным свойством - по количеству солнечных дней в году он соперничает с Сочи и буквально притягивает солнце. Лечиться солнечными ваннами и кумысом в наш санаторий ездили еще в XIX веке

Фото: Борис Бусыгин

Рачки в рассоле

Наталья Третьякова, руководитель службы развития туризма департамента экономического развития Курганской области:

- В Курганской области есть уникальное озеро Медвежье, в котором нельзя утонуть, а вот исцелиться можно. По легенде, давным-давно к озеру каждое утро приходил медведь и опускал в него больную лапу. Вскоре мишка вылечился, а водоем принял его очертания. Озеро очень соленое, как рассол, в нем не растут водоросли и не обитает рыба. Там живут маленькие рачки артемии. Они выделяют полезные для человека ферменты. Летом рачков бывает так много, что вода становится коричневой. Здесь даже грязь целебная, а вокруг очень живописная природа

Фото: Денис Шакиров

Город-арт

Александр Глазков, глава Саткинского муниципального района Челябинской области:

- Наш город - одно из самых привлекательных мест Южного Урала, с величественной природой, живописными пейзажами - не зря окрестности Сатки называют уральской Швейцарией. Мощный промышленный потенциал города сочетается с тягой к культуре. Площадка Группы Магнезит, российского лидера по выпуску огнеупорных материалов, привлекает любителей промышленного туризма. Выделяют Сатку и новые идеи благо­устройства общественных пространств. Стать непохожей на других ей помог международный фестиваль уличного искусства. Российские, иностранные мастера стрит-арта использовали в качестве полотен стены домов, оставляя жителям свои масштабные работы. Обогатил город интересными архитектурными решениями другой фестиваль - "Моя Сатка": на улицах появилось множество арт-объектов, подобных которым больше нигде не встретить. Известна Сатка и как место проведения международного фестиваля классической музыки "Кармен", у истоков которого стояла оперная дива Елена Образцова. Именно это культурное событие, собирающее тысячи поклонников высокого искусства, уже стало визитной карточкой города