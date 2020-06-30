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30.06.2020 18:18
Рубрика: Общество

Роскосмос: Ракету-носитель "Ангара" могут сделать многоразовой

Текст: Наталия Ячменникова

В госконтракт на опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Амур" внесен ряд изменений. Они предусматривают модернизацию ракеты-носителя "Ангара" и дальнейшее развитие семейства (разработка модернизированной версии ракет "Ангара-А5" - "Ангара-А5М"), а также разработку эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъёмности - "Ангара-А5В" (с кислородно-водородной третьей ступенью).

В том числе, как сообщили в Роскосмосе, будет рассмотрен вариант создания ракеты-носителя "Ангара-А5ВМ" с многоразовыми возвращаемыми ступенями.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Летные испытания "Ангары-А5М" должны начаться в 2024 году. К этому времени будет реализован ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году. Как рассказал "РГ" в 2014 году главный конструктор "Ангары", тогда первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

Общество Космос

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