Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения

России рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между двумя странами с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Мы по этому поводу думаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Керчи (цитата по ТАСС).

Как отметил министр, международное авиасообщение может быть возобновлено сначала со странами СНГ, а затем уже со странами дальнего зарубежья. По его словам, Росавиация ведет об этом переговоры.

Ранее глава Минтранса уже заявлял, что надеется на возобновление международных авиарейсов июле этого года. Однако сначала нужно убедиться в безопасности с точки зрения распространения COVID-19 внутренних рейсов, отмечал он.