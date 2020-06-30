Новости

В Ленобласти на трассе полностью сгорел туристический автобус 11:43
В июле от Керчи до Симферополя откроют четыре полосы трассы "Таврида" 11:42
Открылось рабочее движение по трассе "Таврида" от Керчи до Белогорска 11:41
В Прикамье нашли скелет уникальной рыбы 11:38
Главным героем фильма Эмира Кустурицы станет мост 11:37
В Новосибирской области осудили хозяйку пса, который загрыз ребенка 11:35
В Липецке парня убило током в самодельной душевой кабине 11:34
Актриса Мария Порошина рассказала, что потеряла ребенка от Гоши Куценко 11:28
Аграрии Крыма будут экспортировать продукцию железной дорогой 11:22
В Белгороде задержан подозреваемый в двойном убийстве 11:22
В Волгограде осудили риэлторов, обманувших 77 человек 11:19
Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения 11:19
В московских парках возобновляются занятия йогой 11:19
Жителя Уфы осудили на три года за призывы к терроризму 11:17
В центре Москвы изъяли почти 4 килограмма синтетических наркотиков 11:15
Российские военные в Сирии голосуют по поправкам в Конституцию 11:14
Более 400 объектов размещения в Крыму готовы к приему туристов 11:09
В Волгограде сгорел автобус 11:07
Вдову Кобзона, попавшую в больницу с подозрением на COVID-19, выписали 11:06
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских 11:03
В Иркутской области мошенники построили финансовую "пирамиду" 11:00
Премьеру "Мулан" снова перенесли 11:00
Минтранс РФ изучит необходимость железнодорожной ветки Керчь - Симферополь 10:57
В Иркутской области три человека погибли при ремонте колодца 10:55
В Сочи на границе задержали приборы ночного видения 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30.06.2020 11:19
Рубрика: Экономика

Россия изучает предложение Турции о возобновлении авиасообщения

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

России рассматривает предложение Турции возобновить авиасообщение между двумя странами с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Фото: iStock
В Минтрансе назвали сроки открытия международного авиасообщения

"Мы по этому поводу думаем", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов в Керчи (цитата по ТАСС).

Как отметил министр, международное авиасообщение может быть возобновлено сначала со странами СНГ, а затем уже со странами дальнего зарубежья. По его словам, Росавиация ведет об этом переговоры.

Ранее глава Минтранса уже заявлял, что надеется на возобновление международных авиарейсов июле этого года. Однако сначала нужно убедиться в безопасности с точки зрения распространения COVID-19 внутренних рейсов, отмечал он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Эксперт назвал число выявленных в России штаммов коронавируса
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 90%
В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные