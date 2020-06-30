Роструд: На переподготовку выпускников выделено 3 млрд рублей

На переподготовку выпускников средних специальных учебных заведений, чьи профессиональные знания оказались невостребованными на рынке труда из-за последствий коронавируса, выделено 3 млрд рублей.

Эти деньги поступили по линии министерства просвещения, рассказал замглавы Роструда Денис Васильев, выступая заседании круглого стола "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Нам важно связать обучение с системами подтверждения оценки квалификаций, - добавил Денис Васильев. - Сейчас нельзя учить тому, что не будет востребовано рынком труда".

Также помочь началу карьеры молодых специалистов призван создаваемый Рострудом маркетплейс, в котором сойдутся вузы и ссузы, студенты и работодатели, сказал Васильев. Запуск такой платформы планируется уже в этом году. Основная цель - сгладить ситуацию в тех сферах, где основные проблемы при трудоустройстве возникают из-за отсутствия опыта у соискателей.

Кроме того, Роструд предлагает внедрить систему микростепеней профессиональной квалификации, которые студенты смогут получать по ходу освоения образовательной программы. Такая система тоже может быть организована в рамках независимой оценки квалификаций, полагает Васильев, благодаря ее внедрению поиск работы соискателем и сотрудника работодателем может стать намного проще, поскольку сразу будет видно, какие конкретно знания умения и навыки есть у претендента.