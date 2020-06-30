Роструд назвал профессии, наиболее пострадавшие от коронавируса

Сложности в экономике, вызванные пандемией коронавируса, введение режима самоизоляции и ограничений деятельности предприятий и организаций, а также массовый переход на удаленную работу по-разному отразили на представителях разных профессий, рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Часть профессий, в первую очередь связанных с разработкой данных и IT, оказались в привилегированном положении во время коронакризиса, - отметил Денис Васильев. - При этом работники, чья деятельность связана с личным взаимодействием с другими людьми, попали в более тяжелую ситуацию. Сложнее другим пришлось туроператорам, экскурсоводам, секретарям, пилотам и бортпроводникам, а также бизнес-тренерам".

При этом, по данным Роструда, с меньшими потерями прошли сложный период программисты, операторы колл-центров, занятые в логистике и курьерской доставке. Отрасли, в которых работают люди этих профессий, получили толчок для развития, добавил Денис Васильев.