Ростуризм к осени запустит программу поддержки детского туризма

Программу развития детского туризма в России могут запустить к осени этого года, сообщила журналистам в ходе видеоконференции в "РГ" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы готовим отдельную большую программу вместе с Русским географическим обществом по поддержке детского туризма. Я думаю, мы запустим ее ближе к осени. Все правила у нас сейчас в достаточно активной фазе проработки", - сказала глава Ростуризма.

Она отметила, что это будет большой проект, направленный на поддержку детского туризма. Также будут действовать меры поддержки семейного туризма. Для этого в России создаются доступные туры с учетом субсидирования туроператорам части стоимости перелета в составе турпакета, сообщила Догузова.